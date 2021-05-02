Korona virüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamadı
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Korona virüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını korona virüsten kaybeden bir genç, acısına dayanamayarak 4 katlı binanın çatı katına çıktı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını korona virüsten kaybeden bir genç, acısına dayanamayarak 4 katlı binanın çatı katına çıktı. Genci polis ekipleri ve yakınları uzun süre dil döktükten sonra ikna etti.

Olay, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce babasını korona virüs dolayısı ile kaybeden Kaan Ü.(25) bugün öğleden sonra psikolojik bunalıma girerek çatıya çıktı. Genci çatıda gören aile yakınları durumu 155 polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre dil döktü. Ekiplere zaman zaman aile bireyleri de destek verdi.

Genç bir süre sonra aşağı ineceğini belirterek önce anne ve abisinin hastaneye giderek tedavi olmasını istedi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan ikinci bir 112 Sağlık ekipleri ile gencin annesi ve abisi kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Abi ve anne ambulans içerisinden canlı bağlantı yaparak gence, hastaneye gideceklerini gösterdi. Genç bir süre sonra ikna oldu. Genci çatıdan indirmek için itfaiye ekipleri çatı katına branda açtı. Açılan brandaya yakınlarının ve polis ekiplerinin yardımı ile atlayan genç, tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Korona virüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamadı
Korona virüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamadı
Korona virüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamadı
Korona virüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamadı
Korona virüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamadı
Korona virüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamadı
Korona virüsten hayatını kaybeden babasının acısına dayanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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