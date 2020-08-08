Korona virüsten Erciyes'in temiz havasında korunuyorlar
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Korona virüsten Erciyes'in temiz havasında korunuyorlar

Korona virüsten Erciyes'in temiz havasında korunuyorlar -Erciyes'te kurulan çadır kampına yoğun ilgi Kayseri'de vatandaşlar Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda kurulan çadır kamplarına yoğun ilgi gösteriyor.

08.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:27

Korona virüsten Erciyes'in temiz havasında korunuyorlar

-Erciyes'te kurulan çadır kampına yoğun ilgi

KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda kurulan çadır kamplarına yoğun ilgi gösteriyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Pandemi bu sene Erciyes'in çadır alan kullanımını da yüzde 50 oranında artırdı" dedi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, yaz aylarında da yapılan etkinlikler ile adından sıkça söz ettiriyor. Erciyes AŞ tarafından 2 bin 200 metre rakımda kurulan çadır kampında temiz havanın tadını çıkaran vatandaşlar, korona virüsten de korunmaya çalışıyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes Turizm Merkezi ana unsurlarıyla Türk ve dünya insanlarına kışın hizmet vermekle beraber yazında burada oluşan altyapıyı değerlendirmek maksadıyla çok yoğun faaliyetler yürütüyoruz. Burası 2 bin 200 metreden itibaren gelişen ve oluşan çok müstesna bir ortam. Dolayısıyla bu güzelliği de halkımızın 4 mevsim hizmetinde tutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun başında özellikle yaz aylarında kitlelerin yoğun ilgi gösterdiği çadır kamp alanımız geliyor. Biliyorsunuz ki ülkemizde çadır ve karavan kamping turizmi çok yaygın değil. Erciyes'i yönetmeye başladığımız ilk yıldan itibaren altyapısı hazırlanmış, suyuyla, atık suyuyla, elektrik ve aydınlatma sistemleriyle vatandaşlarımıza hizmet verecek güzel bir alt yapıya sahip çadır alanı geliştirdik. Biz bu çadırları Erciyes AŞ olarak misafirlerimize çok cüzi bedeller karşılığında kiraya veriyoruz. İsteyen günlük, isteyen haftalık, isteyen de yaz boyu kullanabileceği şekilde çadırlarımızdan istifade ediyorlar. Burada kendi içerisinde bir toplum yapısı oluştu diyebiliriz. Özellikle Güney bölgelerimizden Adana'dan, Mersin'den, Antakya'dan, Karamanmaraş'tan gelen ve yazı tamamen Erciyes'te geçiren bazı misafirlerimiz var. Ayrıca yüksek irtifada bulunması sebebiyle aslında solunum yolu ve diyabet başta olmak üzere ok farklı hastalıklara da buradaki temiz havanın fayda sağladığı ve şifa olduğu yönünde de önemli tıbbi iddialar var. Doğruluk payları da oldukça yüksek. Bazı şeker hastası misafirlerimiz şehirde insülin vurunduklarını ama Erciyes'e geldiklerinde ne ilaç kullandıklarını ne de insüline ihtiyaç duyduklarını ifade etmekteler" ifadelerini kullandı.

Cıngı, "Özellikle 2020 yazında dünya insanının şuanda ciddi anlamda mustarip olduğu korona pandemisi de çadır alanlarımızın çok fazla tercih edilmesindeki en önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Dağda sosyal mesafe kurallarına ve pandemi nedeniyle alınan tedbirlere uygun olarak konumlandırılmış çadırlarda misafirlerimiz izole bir şekilde kampın keyfini çıkarıyorlar. Pandemi bu sene Erciyes'in çadır alan kullanımını da yüzde 50 oranında artırdı" şeklinde konuştu.

Korona virüsten Erciyes'in temiz havasında korunuyorlar

Kaynak: İHA

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