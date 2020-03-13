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Zalgiris Kaunas, basketbol, Litvanya, Spor

Korona virüsten dolayı lig iptal oldu, Zalgiris Kaunas şampiyon ilan edildi

Litvanya Basketbol Federasyonu, Litvanya Basketbol Ligi'nde sezonun geri kalanın yapılmayacağını ve şu an lider olan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olarak ilan edildiğini açıkladı.

13.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:38
Korona virüsten dolayı lig iptal oldu, Zalgiris Kaunas şampiyon ilan edildi

Litvanya Basketbol Federasyonu, Litvanya Basketbol Ligi'nde sezonun geri kalanın yapılmayacağını ve şu an lider olan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olarak ilan edildiğini açıkladı.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından korona virüsün pandemi olarak açıklamasının ardından spor faaliyetleri ertelenirken, Litvanya'da da basketbolda sezonun kalanının oynanmayacağı açıklandı. Litvanya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Litvanya Basketbol Ligi'nde sezonun kalanının oynanmayacağı ve normal sezonda şu anda lider olan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon ilan edildiği duyuruldu.


Ligde Zalgiris 24 maçta 22 galibiyet, 2 yenilgi almış, en yakın rakibi Rytas Vilnius ise 24 maçta 17 galibiyet 7 yenilgi elde etmişti.


LKL yönetimi, "LKL, taraftarlardan, spor topluluğundan, kulüplerden ve lig ortaklarından anlayış ve destek bekliyor. Böyle bir kararın şüphesiz hem kulüpler hem de lig için uzun vadeli finansal sonuçları olacaktır. Bununla birlikte, sağlık ve yaşam temel insan değerleridir ve LKL topluluğu basketbolcular, personel ve halk için en güvenli kararı vermiştir" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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