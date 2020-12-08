Korona virüsten dolayı Azerbaycan Atletizm Milli Takımı ve Sırbistan Genç Takımı şampiyonadan çekildi
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Korona virüsten dolayı Azerbaycan Atletizm Milli Takımı ve Sırbistan Genç Takımı şampiyonadan çekildi

08.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:21
Korona virüsten dolayı Azerbaycan Atletizm Milli Takımı ve Sırbistan Genç Takımı şampiyonadan çekildi

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın Mersin'de yarın başlıyor.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın Mersin'de yarın başlıyor. Dün yapılan korona virüs testinde takımlarında bulunan oyuncuların 3'ü pozitif çıkan Azerbaycan Genç ve Büyükler Milli Takımları ile 1 pozitif çıkan Sırbistan Genç Milli Takımı şampiyonadan çekildi.

Fransa'nın ardından Azerbaycan'ın organizasyondan çekilmesiyle Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na talip olan Mersin, yarından itibaren heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Şampiyona, hazırlıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Öte yandan dün yapılan korona virüs testinde bazı takımların sporcuların testi pozitif çıktı. Yapılan test sonucuna göre Azerbaycan Milli Takımlarında 3, Sırbistan Genç Takımı'nda da 1 sporcunun sonucu pozitif çıktı. Bu sonuçlara göre Azerbaycan Genç ve Büyükler Milli Takımları ile Sırbistan Genç Milli Takımı şampiyonadan çekildi.

(Koray Ünlü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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