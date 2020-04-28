Korona virüsten dolayı 1 aydır kurulmayan pazar yeniden açıldı
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Korona virüsten dolayı 1 aydır kurulmayan pazar yeniden açıldı

Eyüpsultan'da yeni tip korona virüs dolayısı ile 4 haftadır kurulmasına izin verilemeyen Güzeltepe pazarı bugün yeniden kuruldu.

Korona virüsten dolayı 1 aydır kurulmayan pazar yeniden açıldı
28.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:59

Eyüpsultan'da yeni tip korona virüs dolayısı ile 4 haftadır kurulmasına izin verilemeyen Güzeltepe pazarı bugün yeniden kuruldu. Pazar esnafının mutlu olduğu gözlendi. Öte yandan pazarda vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlendi.

Eyüpsultan'da Cumartesi günleri Güzeltepe'de kurulan Güzeltepe pazarının kurulmasına yeni tip korona virüs dolayısı ile 4 hafta önce ara verildi. Eyüpsultan Belediyesi, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısaltmaları nedeni ile esnafının mağduriyet yaşamaması için Cumartesi günleri kurulan Güzeltepe Pazarı'nın bu hafta bugün kurulmasını sağladı. Mahallede yaşayan vatandaşlar günler sonra pazardan alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri de pazara gelerek gün boyu denetlemelerde bulundu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

"Amerika Avrupa kendi ülkesinin vatandaşına sahip çıkamıyor"

Pazarın yeniden kurulmasında ötürü mutlu olduğunu belirten Ragıp Bulut, "Bu karar iyi oldu. Açılması bizi de memnun etti. Tedbirlere de çok güzel uyuluyor. Amerika Avrupa kendi ülkesinin vatandaşına sahip çıkamıyor. Bizde çok şükür Elhamdülillah. Yaşlıları öldürmeye çalışıyorlar; bizim için ise yaşlı baş tacıdır. Biz devletimiz ve milletimiz için varız. Bu vatanı dedelerimiz bize biz de torunlarımıza bırakacağız" dedi.

"Bir aydır pazarımız kapalı bulunuyordu"

Pazarcı Aytekin Tandoğan ise, "Bir aydır pazarımız kapalı bulunuyordu. Sağolsun Eyüpsultan Belediyesi hem bizi hem de vatandaşları düşünerek bugün kurulmasını sağladı. Belediye Başkanımız Deniz Köken'e teşekkür ediyoruz. Tedbirlere uyuyoruz. Maskelerimizi takıyoruz. Herkesde eldiven var" açıklamasını yaptı.

Zabıta Personeli Adem Kankılıç ise, "Pazarımız 1 aydır kapalıydı. Hem vatandaşlarımız hem de pazarcılarımız mağdur olmasın diye bugün açıldı. Biz de denetlemelerde bulunuyoruz. Maskesiz kimseyi pazara almıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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