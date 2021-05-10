Korona virüste yeni vaka sayısı 13 bin 604
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Korona virüste yeni vaka sayısı 13 bin 604

Korona virüste yeni vaka sayısı 13 bin 604
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 282 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 604 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 282 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 604 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 282 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 311'a yükseldi. Toplamda 49 milyon 604 bin 4 test yapıldı. Bugün yapılan 213 bin 863 testten 13 bin 604 yeni vaka sayısı, bin 734 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 44 bin 936 olduğu, bugün iyileşen 26 bin 953 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 743 bin 871'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 983 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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