Korona virüste vaka sayısı 7 milyona yaklaştı
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Korona virüste vaka sayısı 7 milyona yaklaştı

Dünya korona virüsle mücadele ediyor.

Korona virüste vaka sayısı 7 milyona yaklaştı
07.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:01

Dünya korona virüsle mücadele ediyor. en fazla ölümün görüldüğü ülke ise hala ABD Kovid-19'DAN ölenlerin sayısıyla 400 bini aştı, 3 milyon 400 bin insan da iyileşerek sağlığına kavuştu. Dünya genelinde hala tedavisi süren 3 milyon 167 bin 248 aktif enfekte vaka bulunuyor.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 112 bin 96 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip coronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi hayatını kaybetti. İsveç'te ise ölenlerin sayısı son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle 4 bin 656'ya çıktı. Ülkede vaka sayısı da 43 bin 887'ye yükseldi. Salgında 24 Türk vatandaşı da can verdi. Afrika kıtasında da virüs yayılıyor. Ölü sayısı 5 bini aşarken, vaka sayısı 185 bini geçti. Kıtada hastalığa yakalanan 83 bin 163 kişi de sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde tabloya bakılacak olursa hastalığın en fazla olduğu ülkeler

ABD BREZİLYA

RUSYA

İSPANYA

İNGİLTERE

HİNDİSTAN

İTALYA

PERU

ALMANYA

İRAN

TÜRKİYE

FRANSA

ŞİLİ

MEKSİKA

PAKİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

KANADA

ÇİN

KATAR

Kaynak: İHA

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