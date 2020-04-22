Korona virüste dikkat edilmesi gerekenler
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Korona virüste dikkat edilmesi gerekenler

Opr. Dr. Arif Eroğlu korona virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

22.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:56
Korona virüste dikkat edilmesi gerekenler

Opr. Dr. Arif Eroğlu korona virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Dr. Eroğlu, aşağıdaki uyarılar dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi:

"1-Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalıdır. El yıkama süresi 20 saniyeden uzun sürmelidir. Bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri vb. kuvvetlice ovalanması gerekir. El yıkarken su ve sabun çok kullanılmalı ve iyi durulanmalıdır. El yıkarken su ve sabunu az kullanmak, elden yeterince uzaklaştırılamaması nedeniyle zararlı mikroorganizmaların yayılmalarına katkıda bulunmaktadır. Tek başına yeterince etkili olamadığı için eller sadece su ile yıkanmamalıdır; suyun sabunla beraber kullanılması gerekmektedir. Sıcak suyla yıkama da çok bir işe yaramamaktadır çünkü mikropların öldüğü ısıya el epiteli dayanamaz, sıcak su elleri tahriş eder ve mikroorganizma girişine zemin hazırlar. Sıvı sabun tercih edilmelidir. Katı sabunun temizlenmeden yerine konması kirlilik sebebi olabilmektedir. Ayrıca mikroorganizmalar katı sabunun üzerinde kaldığı için ortak kullanıldığında mikropların yayılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle özellikle toplu yaşanan yerde el temizliğinde sıvı sabun kullanılması çok önemlidir. Ortak havlu kullanılmamalıdır. Havlunun nemli bırakılması mikroorganizmanın üremesi için uygun ortamı oluşturmaktadır ve enfeksiyonların kişiler arasında yayılımını kolaylaştırmaktadır. Şu durumlarda mutlaka eller mutlaka yıkanmalıdır: Öksürme, aksırma ve hapşırmadan sonra, El sıkışma sonrasında, Herhangi bir yemek ya da gıda hazırlamadan önce, Yemeğe başlamadan önce ve sonra, Toplu taşıma ve toplu yaşam alanlarını kullanıldıktan sonra, Emzirme öncesi ve sonrasında Evcil hayvanlar da dahil olmak üzere tüm hayvanlara dokunduktan sonra, Bebeklerin alt bezinin değiştirdikten sonra, Tuvalet kullanımı sonrası, Hasta bir kişiyi ziyaret etmeden önce ve sonra."

Korona virüs için riskli grup 2 yaşın altında ve 65 yaşın üzerindeki insanlar olduğunu belirten Opr. Dr. Arif Eroğlu, "Solunum sistemi hastalığı olanlar, KOAH, astım, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, tip I veya tip II şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler, organ nakli yapılmış olanlar risk altındadır. Herhangi bir nedenle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar korunmaya özen göstermelidir. Sigara içmenin akciğer epitelinde oluşturduğu hasar göz önüne alındığında 'kronik hastalık' olarak sayılmakta olduğu unutulmamalıdır" dedi.

OPR. DR. ARİF EROĞLU, İŞ ORTAMINDA KORONA VİRÜSÜNE KARŞI YAPILACAKLARI ŞÖYLE SIRALADI:

"Eller sıkça normal su ve sabunla yıkamalıdır. Mecburen çok sayıda insanla aynı ortamı paylaşmak zorunda kalabilen eczane, hastane ve market.. vb. gibi ekipler maske kullanımına çok özen göstermelidir. Ortak kullanılan eşyalar (telefon, kalem, makas vb. ) ve ofis gereçlerinin bu virüsü üzerinde taşıyacağı ihtimali unutulmamalıdır. Kapı zilleri ve kolları, merdiven trabzanları veya bilgisayar klavyeleri bile bu anlamda bulaştırıcı olabilir. Bu yüzden ortak kullanım alanlarına dokunduktan sonra 20-30 saniye normal su ve normal sabun ile ellerin özenle yıkanması koruyucudur. Aynı iş yerinde hatta aynı odada nezle grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren kişiler var ise dikkat edilmesi gereken bu kişilere bir metreden daha fazla yaklaşmamaya özen göstermek olmalıdır. Virüsün boyutu 2-3 mikron civarındadır. Üst solunum yolu enfeksiyonu şüpheli kişiler N95 gibi özel bir maske dışında normal cerrahi bir maske de kullanılabilir, normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltmaktadır. Korona virüsüne karşı korunurken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Antiseptik gargalar boğazı yaralamadan iyi gelir ama bir haftalık sınırlandırması bulunmaktadır, sürekli kullanılması sağlık açısından doğru değildir. Uzun süreli kullanımda sirkeli su tercih edilmelidir. İbuprofen içerikli ilaçlar alınmamalıdır. Covid -19 ile bakteriyel zatürrenin bir ilgisi yoktur. Sekonder olarak virütik enfeksiyonun üzerine bakteriyel enfeksiyon yerleşebilir. Henüz Covid -19' a etki edebilecek bir virütik aşı geliştirilmemiştir. Toplu alanlarda bulunmamalı, başkalarıyla yakın temastan kaçınılmalıdır. Herkes kendi hijyenine ve çevresindekilerin hijyenlerine dikkat etmelidir. Küçük çocuklara hijyen kuralları sürekli hatırlatılmalıdır. Su ve sabun bulunamıyorsa, eller için yüksek alkol içeren bir el dezenfektanı kullanılmalıdır. Öksürürken veya hapşırırken, ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı ve ardından mendil mutlaka çöpe atılmalıdır. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. Aynı tabaktan yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçınılmalıdır. Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyler sirkeli su ile sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. İş yeri ve ev girişleri düzenli olarak 1/10 çamaşır suyu ile sulandırarak hijyenik hale getirilmelidir. Marketten gelen her torba iç mekana girmeden bir süre balkonda beklemelidir. Covid -19 ile mücadelede dengeli beslenmek çok önemlidir. Her gün alınması önerilen takviyeler vardır: C Vitamini, D Vitamini, Çinko, Selenyum, Üzüm çekirdeği, Zencefil, Zerdeçal, Limon yağı, propolis, Kayısı çekirdeği, Keçiboynuzu tozu."

(İHA)

Kaynak: İHA

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