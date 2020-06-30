Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, belediye çareyi bilboardlarda buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, belediye çareyi bilboardlarda buldu

Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, belediye çareyi bilboardlarda buldu Başkandan kaçak yapılara billboardlı tedbir Korona virüste talepler patladı, kaçak prefabrik yapmak isteyenleri başkan ilanla uyardı Bursa'nın tarihi İznik ilçesinde korona virüsten korunmak isteyenler...

30.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:23

Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, belediye çareyi bilboardlarda buldu

Başkandan kaçak yapılara billboardlı tedbir

Korona virüste talepler patladı, kaçak prefabrik yapmak isteyenleri başkan ilanla uyardı

BURSA - Bursa'nın tarihi İznik ilçesinde korona virüsten korunmak isteyenler bahçelere prefabrik koyarken, belediye vatandaşları ilanla uyarmaya başladı. 20 dönüm altındaki arazilere konteyner ya da prefabrik koyanlara işlem yapılacağı ve yıkılacağı bildirildi.

Sessiz bir turizm bölgesi olan İznik ilçesinde son günlerde arazilere yoğun talep var. Korona virüsten korunmak isteyenlerin aldıkları arazilere kaçak frefabrik evler yapmak istemesiyle ilçenin doğal güzelliğinin bozulacağından korkan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, arazi alacak vatandaşların gayrimenkul satıcıları tarafından aldatılmaması ve ilçede kaçak yapıların çoğalmaması için ilan tahtalarına bilgilendirme yazıları astı. İlçede 20 dönüm altındaki arazilere konteyner koymanın yasak olduğunu ifade eden Usta, "Korona virüs sürecinden sonra bölgemize gayrimenkul yatırımcıları gelmeye başladı. Bu insanlara küçücük parsellere bile konteyner koyulabileceği söyleniyormuş. Büyükşehirde aldığımız karar doğrultusunda 20 dönüm altına herhangi bir şekilde konteyner koymak kanunen yasaktır. Yatırımcıların zarar görmemesi için astığımız afişlerle vatandaşları bilinçlendirdik. İznik'e yatırım yapan vatandaşlarımız zarar etmemiş olur. İznik sakin bir kasaba. Korona virüs sürecinde de hastalık çok az seyretti. Biz belediye olarak her tarafa tedbir aldık" dedi.

Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, belediye çareyi bilboardlarda buldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı Haber
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu Haber
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı Haber
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler Haber
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir Haber
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi Haber
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç İrfan Buz Adem Büyük Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Futbolcu
Şu an buradasınız: Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, belediye çareyi bilboardlarda buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 11:48:52. #1.14#
title