Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, belediye çareyi bilboardlarda buldu Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, belediye çareyi bilboardlarda buldu Başkandan kaçak yapılara billboardlı tedbir Korona virüste talepler patladı, kaçak prefabrik yapmak isteyenleri başkan ilanla uyardı Bursa'nın tarihi İznik ilçesinde korona virüsten korunmak isteyenler...

Korona virüste bahçeler prefabriklerle doldu, belediye çareyi bilboardlarda buldu

Başkandan kaçak yapılara billboardlı tedbir

Korona virüste talepler patladı, kaçak prefabrik yapmak isteyenleri başkan ilanla uyardı

BURSA - Bursa'nın tarihi İznik ilçesinde korona virüsten korunmak isteyenler bahçelere prefabrik koyarken, belediye vatandaşları ilanla uyarmaya başladı. 20 dönüm altındaki arazilere konteyner ya da prefabrik koyanlara işlem yapılacağı ve yıkılacağı bildirildi.

Sessiz bir turizm bölgesi olan İznik ilçesinde son günlerde arazilere yoğun talep var. Korona virüsten korunmak isteyenlerin aldıkları arazilere kaçak frefabrik evler yapmak istemesiyle ilçenin doğal güzelliğinin bozulacağından korkan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, arazi alacak vatandaşların gayrimenkul satıcıları tarafından aldatılmaması ve ilçede kaçak yapıların çoğalmaması için ilan tahtalarına bilgilendirme yazıları astı. İlçede 20 dönüm altındaki arazilere konteyner koymanın yasak olduğunu ifade eden Usta, "Korona virüs sürecinden sonra bölgemize gayrimenkul yatırımcıları gelmeye başladı. Bu insanlara küçücük parsellere bile konteyner koyulabileceği söyleniyormuş. Büyükşehirde aldığımız karar doğrultusunda 20 dönüm altına herhangi bir şekilde konteyner koymak kanunen yasaktır. Yatırımcıların zarar görmemesi için astığımız afişlerle vatandaşları bilinçlendirdik. İznik'e yatırım yapan vatandaşlarımız zarar etmemiş olur. İznik sakin bir kasaba. Korona virüs sürecinde de hastalık çok az seyretti. Biz belediye olarak her tarafa tedbir aldık" dedi.

Kaynak: İHA