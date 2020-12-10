Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor

10.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:35

Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor Korona virüsle mücadelede sağlık kuruluşlarında geriye kalan tıbbi atıklar, 160 derece sıcaklıktaki buhar kazanlarında sterilize edilip bertarafı sağlanıyor.

Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor

KOCAELİ - Korona virüsle mücadelede sağlık kuruluşlarında geriye kalan tıbbi atıklar, 160 derece sıcaklıktaki buhar kazanlarında sterilize edilip bertarafı sağlanıyor.

Kocaeli ili sınırları içerisindeki tüm sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tesiste bertaraf ediliyor. Sağlık kuruluşlarından çıkan patolojik ve tehlikeli atıklar yakılarak bertaraf edilirken, enfeksiyöz atıklar ise tekrar kullanılabilir ambalajlar içerisinde toplanarak lisanslı araçlarla sterilizasyon tesisine getiriliyor. Sterilizasyon tesisine getirilen atıklar, 160 derece sıcaklıktaki buhar, 5 bar basınçlı kazanlarda 45 dakika süresince sterilize ediliyor. Korona virüslü tıbbi atıkların da tesiste aynı kazan içerisinde sterilizasyonu sağlanıyor. Daha sonra tesisteki kazanda tıbbi atığın sterilize olup olmadığı biyolojik ve kimyasal indikatörlerle kontrol ediliyor. Sterilize edilerek patojenlerden arındırılan tıbbi atıklar, parçalanıp evsel atıklarla beraber depolanıyor. Tesiste, sağlık kuruluşlarında tıbbi atıkların atıldığı ambalajlar ve toplama araçları da sterilize ediliyor.

"Kocaeli'de 800'ü aşkın sağlık kuruluşundan tıbbi atık topluyoruz"

Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi sürecinde görevli personelin koruyucu kıyafetlerle korunduğunu ifade eden tesis yöneticilerinden Ömercan Çakmaz, "Kocaeli'nde 800'ü aşkın sağlık kuruluşundan tıbbi atık topluyoruz. Bunları tesisimizde sterilize edip bertarafa gönderiyoruz. Araçlarımız tıbbi atık depolarına yanaşıyorlar. Şoför arkadaş ve yanındaki arkadaş, tıbbı atık deposundan atıkları alıyor, yola çıkıyor tesisimize geliyorlar. Burada gördüğünüz boşaltma alanında boşaltım sağlıyorlar. Ondan sonra zaten az önceki gibi kazana sokuluyor. Kazandan çıkarılıp, kırıcımız var kırıcıda kırılıp bertarafa gönderiliyor. Bizim kazanlarımız zaten 5 bar basınçta 160 derece santigratta o tıbbi atık sterilize ediliyor. Bu süreçte zaten arkadaşlara kişisel koruyucu malzemelerini verdiğimiz için hem temas etmiyorlar. Bu olay en son bize ulaştığı için yani virüslü atıklar testten çıkan atıkların hepsi biz de olduğu için en zor iş biz de kalıyor. En sonda biz de bunları sterilize edip bertarafını sağlıyoruz" dedi.

Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor
Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor
Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor
Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

İlgili Haberler

Cruise gemisinde korona tespit edildi, seyahat yarım kaldı
Cruise gemisinde korona tespit edildi, seyahat yarım kaldı
Ambalaj atıkları toplama ve geri kazanım protokolü imzalandı
Ambalaj atıkları toplama ve geri kazanım protokolü imzalandı
Korona virüse böyle meydan okuyorlar
Korona virüse böyle meydan okuyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Ersoy Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Perihan Savaş Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Ali Palabıyık Abdullah Avcı Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:35:57. #1.15#
title