Korona virüslü hastalara moral telefonu
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Korona virüslü hastalara moral telefonu

11.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:15
Korona virüslü hastalara moral telefonu

virüs testi pozitif çıkan vatandaşlara Başkan Özlü'nün selamını ve her zaman yanlarında olduklarını ileten telefon araması yapmaya başladı.

virüs testi pozitif çıkan vatandaşlara Başkan Özlü'nün selamını ve her zaman yanlarında olduklarını ileten telefon araması yapmaya başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün talimatları ile Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin koordinatörlüğünde özel bir ekip oluşturularak korona testi pozitif çıkan vatandaşlar telefon ile aranarak Başkan Özlü' nün selamları iletilip talepler tek tek not alınıyor. Korona-virüs ile mücadele konusunda sıkı tedbirler alan Düzce Belediyesi, maske dağıtımının yanı sıra vatandaşlarla da yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Testleri pozitif çıkan vatandaşların aranarak moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması için gayret sarf ettiklerini belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, " Düzce Belediyesi olarak her zaman yanlarında ve destekçisi olduğumuzu hemşehrilerimize bir kez daha hatırlatmak istedik. Ülke ve şehir olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Son günlerde artan vakaların ardından vatandaşlarımızın moralini yüksek tutmak, hal hatırlarını sormak ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğumuz özel ekip, telefon ile vatandaşlarımıza ulaşıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın bu zorlu süreci can kaybı olmadan atlatması için elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bu zorlu süreci birbirimizi kollayarak, tedbirlere uyarak atlatacağımızı düşünüyorum. Üç temel kurala maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini asla ihmal etmeyelim. Zorunlu haller dışında evden de dışarı çıkmayalım, toplu alanlarda bulunmayalım" dedi. - DÜZCE

Korona virüslü hastalara moral telefonu
Korona virüslü hastalara moral telefonu
Korona virüslü hastalara moral telefonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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