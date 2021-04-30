Korona virüsle mücadelenin en başarılısı Başkan Altınok
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Korona virüsle mücadelenin en başarılısı Başkan Altınok

Korona virüsle mücadelenin en başarılısı Başkan Altınok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SONAR Araştırma Şirketi tarafından "Belediye Başkanları Başarı Oranları" başlığı altında yapılan araştırmada korona virüsle mücadelede en başarılı belediye Keçiören Belediyesi seçilirken en başarılı belediye başkanının da Turgut Altınok olduğu anketlere yansıdı.

SONAR Araştırma Şirketi tarafından "Belediye Başkanları Başarı Oranları" başlığı altında yapılan araştırmada korona virüsle mücadelede en başarılı belediye Keçiören Belediyesi seçilirken en başarılı belediye başkanının da Turgut Altınok olduğu anketlere yansıdı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, SONAR Araştırma Şirketi tarafından "Belediye Başkanları Başarı Oranları" başlığı altında yapılan araştırmada "Korona virüs ile mücadelede ilçe belediye başkanınız başarılı mıdır ?" sorusu neticesinde yüzde 71,6 oy alarak Ankara'nın en başarılı belediye başkanı seçildi. Başkan Altınok, "Anketlerde koronavirüsle mücadelede en başarılı belediye Keçiören Belediyesi seçildi. Şimdiye kadar 55 bin noktayı kendi üretimimiz olan mikrop ve virüs öldürücü dezenfektanla dezenfekte ettik. Türkiye'de ilk defa maske, dezenfektan, kolonya ve sabun üreten belediyeyiz. Bunları üretip dağıtmaya devam ediyoruz" dedi.

"Çalışmalarımız teveccüh gördü"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi sürecinde Keçiören Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların vatandaşın nezdinde takdir görmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şunları aktardı:

"Şehrimizin genelinde yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarıyla korona virüse karşı sıkı önlemler almaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz; okul, cami, cem evi, mescit, Kur'an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi 55 bin noktayı rutin aralıklarla dezenfekte etti. Vatandaşımızın sağlığı için yaptığımız bu çalışmalara en başarılı belediye ve belediye başkanı olarak teveccüh gösterilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti." - ANKARA

Korona virüsle mücadelenin en başarılısı Başkan Altınok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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