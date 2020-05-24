Korona virüsle mücadelede robot dönemi
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Korona virüsle mücadelede robot dönemi

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmeye başlandığı günlerde Ramazan Bayramı boyunca çalışmalar da sürüyor.

Korona virüsle mücadelede robot dönemi
24.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:08

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmeye başlandığı günlerde Ramazan Bayramı boyunca çalışmalar da sürüyor.

29 Mayısta ibadete açılacak olan camiler Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ve koronavirüsle mücadele çalışmaları için tasarlanan yapay zeka robot tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Teknolojiyi yakından takip eden Nazilli Belediyesi'nin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği teknolojik robot ilk testinden de başarıyla geçti.

Nazilli Belediyesi tarafından, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ve korona virüsle mücadele çalışmaları için tasarlanan yapay zeka robot NAZBOT-1, basına tanıtılmasının ardından ilk görevini kentin en işlek ve en büyük camiinde tamamladı.

4 ana fonksiyon termal kamera ile ateş ölçümü yapabilen, anlık veri kaydeden, çift taraflı pulverizasyon sistemiyle virüslerle dış ortamda mücadele edebilen, UVC lambalarla iç ortam virüs ve bakteri dezenfeksiyonu yapabilen, kimyasal kullanmadan ibadethanelerde hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlayan, yörünge ve rota planlama yazılımına sahip, engelleri algılayabilen, güvenlik kamera kaydı yapabilen ve yüzde yüz yerli yazılımla geliştirilen NAZBOT-1, ilk olarak 29 mayısta ibadete açılacak olan ilçedeki camilerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerini tamamlayacak.

Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan NAZBOT-1'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yüzde yüz yerli sermaye ile geliştirildiği belirtildi. Yüksek Makine Mühendisi Caner İnceoğlu'nun 4 yıllık çalışmalarının eseri olan ve Nazilli belediyesinin sponsorluğunda Adnan Menderes Üniversitesinde geliştirilen NAZBOT-1'in, Nazilli Belediye binasında basına tanıtılmasının ardından Nazilli Merkez Koca Camiinde yapılan ilk saha uygulamasında tüm fonksiyonları test edildi. Tüm ibadethanelerin 29 Mayıs gününde ibadete açılacak olmasından dolayı titiz bir çalışma yürüten İlçe Müftülüğüne destek amacıyla yapılan çalışmada NAZBOT-1, teknolojisi ile zemin dezenfeksiyonu yaptı.

NAZBOT-1 (Multifonksiyonlu otonom mobil robot); rota planlama ve engellerden kaçınma algoritması içeren ana yazılımla, yol, yörünge ve engellere karşı davranışlarını yerli algoritma ve yazılımları ile anlık olarak çözebilme yeteneğine sahip. Ayrıca bu programda yapacağı işleve göre çalışma modunu da kendisi belirliyor. Cami içindeki uygulama olan markalama yöntemi ile zemin dezenfeksiyonunda da zemini o şekilde tarıyor. Çalışma esnasında engellerin konumu değiştiğinde rotasını da anında güncelleyebiliyor.

Yüksek Makine Mühendisi Caner İnceoğlu; "Nazilli Belediyesinin katkılarıyla geliştirdiğimiz mobil dezenfeksiyon robotumuzu ibadethanelerde ve farklı ortamlarda kullanabiliyoruz. Mobil dezenfeksiyon robotumuzun üzerinde Ultra Viyole lambalar ve Pulverizasyon sistemi mevcut. Biz bunu kendi geliştirdiğimiz metot olan Mapping dediğimiz Ultraviyole lambalar ve pulverizasyon sistemini entegre çalıştırarak zemin dezenfeksiyonunda çok ileri bir noktaya geldik. Bunu ilk kez şu an ibadethanemizde deniyoruz. Bütün ibadethanelerimizin zeminini, yani ortalama bir saat gibi bir sürede 400 metrekare bir zemini dezenfekte edebiliyoruz. Bu bağlamda mobil robot zemin yüzeyleri komple steril hale getirmiş oluyor. Tabi ekstra özellikleri de var. Bir diğer özelliği termal kamera ile ateş ölçmesi. İbadete gelen kişilerin ateşlerini de o anda kayıt altında tutup herhangi bir sıkıntıyı önden tespit edip bilgi veriyor. Dünyada ve Türkiye'de ilk kez bir mobil robot ibadethanede kullanılıyor. Bu anlamda çok gururluyuz" dedi.

Nazilli'nin ilk yerli robotu olan NAZBOT-1 ile ilgili bilgi veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,emeği geçen herkese teşekkür ederek; "Biz NAZBOT-1 ile birden çok düşünceyi bir araya getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütmüş olduğumuz bu çalışmaya Nazilli Belediyesi olarak tam destek verdik. Mühendis arkadaşlarımızın hem maddi hem de manevi olarak yanında olduk. Nazilli'deki genç mühendis arkadaşlarımıza, bu robotun yapımı için iş yerlerini açan değerli esnaflarımıza, akabinde Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger ve Sayın Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na, devlet büyüklerimize, Nazilli Kent Konseyimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi'ne de teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bize destek olan kıymetli hocalarımıza, bütün fabrika sahiplerimize tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı günlerde daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Bu araçla vücut ısı ölçümünü yapabileceğiz. Ayrıca tehlike arz eden yüksek ısıyı merkeze bildirebilme özelliğine sahip. Aynı zamanda güvenlik kamerası olarak kullanabiliyoruz. İlaçlama ve dezenfekte çalışması yapabiliyoruz. Ultraviyole ışınlarla da dezenfeksiyon sağlayabiliyoruz. İlerleyen aşamalarda inşallah bu robotumuzu geliştireceğiz. Belediyecilikte birçok hizmette kullanabileceğimize inanıyoruz. Mühendis arkadaşlarımız Nazillili. Belediyemiz için güzel bir başlangıç. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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