Korona virüsle mücadelede örnek olan ilden şaşırtan görüntüler
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Korona virüsle mücadelede örnek olan ilden şaşırtan görüntüler

Korona virüsle mücadelede örnek olan ilden şaşırtan görüntüler TEKİRDAĞ - Korona virüsle mücadelede ve vaka oranında Türkiye'ye örnek olan Tekirdağ'da mahalle pazarındaki görüntüler görenleri şaşırttı.

18.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:34

Korona virüsle mücadelede örnek olan ilden şaşırtan görüntüler

TEKİRDAĞ - Korona virüsle mücadelede ve vaka oranında Türkiye'ye örnek olan Tekirdağ'da mahalle pazarındaki görüntüler görenleri şaşırttı.

Korona virüs mücadelesiyle ve ülke genelindeki vaka oranıyla örnek il olan Tekirdağ'da pazar yerinde sosyal mesafe yerle bir edildi. Mahalle pazarına gelen vatandaşlar, adım atacak yer kalmayan pazarda sosyal mesafe kuralına riayet etmeden alışveriş yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde pazar daha da kalabalıklaşırken, vatandaşların genel olarak maske taktığı ancak sosyal mesafenin hiçe sayıldığı gözlendi.

"Bir metre uzaktan geç diyemezsiniz"

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, "Sağlık açısından soruyorsanız büyük sıkıntı. Herkes alışveriş yapmak zorunda. Yoğunluk fazla, Sağlık Bakanlığı uluslararası camiada bayağı başarılı. Bizim Türk insanı biliyorsunuz yasakları delmekte usta. Bir şekilde bir çaresini buluyor yani. Belli saatlerde belirli yaş grupları gönderilse daha iyi olur. Mesela otobüslerde uygulandığı gibi mesafe kuralını pazar yerinde uygulamanız imkansız. Mesela insanlara bir metre uzaktan geç diyemezsiniz. Ancak kişi kendisini kollayacak. Bebekleriyle gezen bile var" diye konuştular.

Korona virüsle mücadelede örnek olan ilden şaşırtan görüntüler

Kaynak: İHA

IHA Editörü - HALİL DAĞ
HALİL DAĞ
IHA Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 20:34:30. #1.15#
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