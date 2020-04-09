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Korona virüsle mücadelede Japonya'dan yeni adım

Japonya'da hükümet, önümüzdeki haftadan itibaren korona virüsüne karşı ülkedeki her haneye bez maske dağıtmaya başlıyor.

09.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:51
Korona virüsle mücadelede Japonya'dan yeni adım

Japonya'da hükümet, önümüzdeki haftadan itibaren korona virüsüne karşı ülkedeki her haneye bez maske dağıtmaya başlıyor.

Korona virüsü vakalarının giderek arttığı Japonya'da, hükümetin daha önce kamuoyuna açıkladığı "her eve maske" projesi önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçiyor. Piyasada devam eden maske temini zorluğuna karşı ülkedeki 58.5 milyon haneye iki adet yeniden kullanılabilir bez maske gönderecek hükümet, gönderimi ise posta yoluyla yapacak.

ÖNCE TOKYO'YA

Tokyo başta olmak üzere korona virüsü vakalarının en yoğun görüldüğü büyük kentlerin sakinlerinin maskeleri ilk alacak kişiler olması beklenirken, sağlık bakanlığı maskelerin nasıl yıkanması gerektiğini anlatan bir broşürü de hanelere ulaştıracak.

430 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Tüm ülkeye maske gönderiminin toplam maliyetinin 430 milyon doları bulacağı ifade edilirken, söz konusu meblağın yarısı rezerv fonlardan yarısı ise mevcut mali yıl için çıkarılacak ek bütçeden karşılanacak. Hükümet, hanelerin ardından bakım tesislerindeki yaşlılara ve hamile kadınlara da 130 milyon bez maske dağıtmayı hedefliyor.

(Burak Ersoy/İHA)

"ABENOMASK" FIRTINASI

Geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan maske dağıtım planının ardından hükümet eleştirilerin hedefi olmuş, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ekonomi politikalarını özetleyen "Abenomics" kelimesi, sosyal medyada "Abenomask" şeklinde kullanılmaya başlanmıştı. Hükümeti halka yeterince destek olmamakla eleştiren bazı kesimler ise, maske fikrini 1 Nisan şakası olarak tanımlamıştı.

Kaynak: İHA

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