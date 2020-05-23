Korona virüsle mücadelede en başarılı şehir olan Elazığ'da 20 gün sonra pozitif vaka görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüsle mücadelede en başarılı şehir olan Elazığ'da 20 gün sonra pozitif vaka görüldü

Korona virüsle mücadelede en başarılı şehir olan Elazığ'da 20 gün sonra pozitif vaka görüldü Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin nüfus oranına gören en başarılı illeri arasında ilk sırada yer alan ve 20 gündür yeni vaka görülmeyen Elazığ'da bayram nedeniyle şehir dışından...

23.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:08

Korona virüsle mücadelede en başarılı şehir olan Elazığ'da 20 gün sonra pozitif vaka görüldü

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin nüfus oranına gören en başarılı illeri arasında ilk sırada yer alan ve 20 gündür yeni vaka görülmeyen Elazığ'da bayram nedeniyle şehir dışından gelenler nedeniyle yeni pozitif vakalar ortaya çıktı

Adana ve İstanbul'dan geldiği belirlenen ve sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin bulunduğu apartmanlar valilik talimatıyla karantinaya alındı, hastaların ise tedavisine başlandı

ELAZIĞ - Korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde Türkiye'nin nüfus oranına gören en başarılı şehirleri arasında ilk sırada yer alan ve 20 gündür yeni vaka görülmeyen Elazığ'da bayram nedeniyle şehir dışından gelenlerde yeni pozitif vaka ortaya çıktı. Pozitif vaka çıkan 2 kişinin geldiği 2 apartman da valilik talimatıyla karantinaya alındı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Ülke genelinde nüfus oranına göre vaka sayısında ilk sırada yer alan Elazığ'dan 20 gün sonra üzücü haber geldi. 20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte, Ramazan Bayramı nedeniyle kente İstanbul ve Adana'dan geldiği öğrenilen 2 kişide pozitif vaka çıktı. Bunun üzerine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla merkeze bağlı Sürsürü ve Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 2 apartman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından karantinaya alındı.

Öteyandan Elazığ İl Pandemi Kurulu tarafından, kente şehir dışından gelen her bireyin 14 gün karantinada kalma zorunluğunun devam ettiği bildirildi. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde gelen herkesin kendini karantinaya alması, vatandaşların da dikkat ve tedbiri elden bırakmaması istendi.

Korona virüsle mücadelede en başarılı şehir olan Elazığ'da 20 gün sonra pozitif vaka görüldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler hayvanseverlerin tepkisini topladı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Ivan Obradovic Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Korona virüsle mücadelede en başarılı şehir olan Elazığ'da 20 gün sonra pozitif vaka görüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 15:08:35. #1.14#
title