Korona virüsle mücadelede BİK basına destek kararı aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüsle mücadelede BİK basına destek kararı aldı - Haberler
Basın İlan Kurumu, Gazeteler, Güncel

Korona virüsle mücadelede BİK basına destek kararı aldı

Korona Virüsle mücadele kapsamında Basın İlan Kurumu basına ve basın çalışanlarına destek kararı aldı.

23.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:06
Korona virüsle mücadelede BİK basına destek kararı aldı

Korona Virüsle mücadele kapsamında Basın İlan Kurumu basına ve basın çalışanlarına destek kararı aldı. 7 maddelik destek paketinde gazetelerin borç tahsil işlemlerinin üç ay süreyle erteleneceği ve gazetelere de bazı kolaylıklar sağlandığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu, sahada zor ve riskli şartlar altında çalışan gazetecilere ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basına destek olmak amacıyla aldığı kararları açıkladı. Basın İlan Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuz Şube Müdürlüklerinin görev alanında bulunan ilçe gazetelerine ait nüshalar ile bağlı şube Müdürlüklerinin görev alanındaki merkez ve ilçelerde yayımlanan gazetelere ait nüshaların ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar ilgili Şube Müdürlüklerine haftalık periyotlarla gönderilmelerine imkan sağlanacaktır. Kısa çalışma ödeneği kapsamında gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, İŞKUR Müdürlüklerinin izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecektir" denildi.

Gazetelerden ilgili mevzuat uyarınca aranılan fiili satış adedine ilişkin düşüşlerin, 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren mücbir sebep kapsamında değerlendirileceği belirtilen açıklamada "Kurumumuz görev alanında bulunan ilan dağıtım yerlerinde en az iki gazetenin yayımlanması kaydıyla, aynı yayın yerindeki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin, aralarında yazılı olarak yaptıkları mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapmalarına imkan sağlanacaktır. Buna ilişkin bilgilendirme ayrıca Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır. Gazeteci derneklerinin yapılan para yardımına ilişkin müracaat süreleri 15 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kurumumuzdan borç para almış olan gazetecilerin borç tahsil işlemleri talepleri halinde üç ay süreyle ertelenecektir. Gazeteler hakkında daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarıyla belirlenen mahsup uygulamaları 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca acil haber kadroları dışında basın mensuplarının da gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları için alınan destek kararları doğrultusunda duyarlılık beklendiği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Haberler
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Haberler
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
'Evinize gidin' diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Haberler
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Haberler
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
Polis 'Ölmek mi istiyorsunuz?' diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de...
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli...
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem...
Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek
Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Seda Akgül Şeyma Subaşı Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Korona virüsle mücadelede BİK basına destek kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 19:56:43. #1.15#
title