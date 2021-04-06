Korona virüsle mücadele kapsamında sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapatıldı
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Korona virüsle mücadele kapsamında sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Korona virüsle mücadele kapsamında sinema salonları 12 Mayıs'a kadar kapatıldı

Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covit-19) vakalarında yaşanan artıştan dolayı kentte sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verilmesine karar verildi.

Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Covit-19) vakalarında yaşanan artıştan dolayı kentte sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verilmesine karar verildi.

Kurulu Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda sinema salonlarının faaliyetlerine geçici süre ile ara verilmesine karar verildi. Alınan kararla ilgili, "Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda, İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 1 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine ter verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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