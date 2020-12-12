Korona virüse yenilen Prof. Dr. Koyuncu, Söke'de toprağa verildi
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Korona virüse yenilen Prof. Dr. Koyuncu, Söke'de toprağa verildi

12.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:03
Korona virüse yenilen Prof. Dr. Koyuncu, Söke'de toprağa verildi

Yakalandığı Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle gördüğü tedavinin ardından hayatını kaybeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Yakalandığı Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle gördüğü tedavinin ardından hayatını kaybeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Uzun yıllardır Manisa'da görev yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sökeli Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu Söke'de Granta aile kabristanlığında defnedildi.

66 yaşında, evli ve iki çocuk babası Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nün cenazesi özel ekipler tarafından toprağa verildi. Faik Mümtaz Koyuncu'nun cenazesine ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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