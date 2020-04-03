Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları - Haberler
Sabah, Çay, Güncel

Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları

Bitkisel ilaçlar üzerinde bilimsel araştırma yapan Abdurrahman Ayyıldız Korona virüse yakalanmamanın püf noktalarını açıkladı.

03.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:40
Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları

Bitkisel ilaçlar üzerinde bilimsel araştırma yapan Abdurrahman Ayyıldız Korona virüse yakalanmamanın püf noktalarını açıkladı. Ayyıldız, sarımsak yiyemeyenlere "Sarımsağı yiyemiyorsanız hap gibi yutun" dedi.

20 yılı aşkın süredir Bitkisel ilaçlar üzerinde bilimsel araştırma yapan iki dönem de Oltu'nun Özdere Mahallesi'nde muhtarlık görevinde bulunan Abdurrahman Ayyıldız, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ayyıldız, Korona virüsten kurtarmanın yollarının evinizde oturup ve elbiselerimizi ayakkabılarımızı çok temiz tutarak, sık sık banyo yaparak, ellerimizi temiz tutmak zorunda olduğumuzu söyledi.

Ev halkının dışında kimse ile temas edilmemesinin altını çizen Ayyıldız, "Evde kullandığınız malzemeleri bolca yıkayacaksınız giymiş olduğunuz elbiseleri sık sık değişeceksiniz, evde ellerinizi sık sık kolanyalayacaksınız" dedi.

Abdurrahman Ayyıldız, Korona virüs ve bulaşıcı hastalıklarda vücut direncinin çok önemli olduğuna işaret ederek, bitkisel ilaçların çok önemli oyduğunu söyledi.

Ayyıldız, bu dönemde neler yapılmasını rakamlarla sıraladı.

Ayyıldız "1- her gün bir miktar sarımsak yiyeceksiniz yiyemeyen bir miktar hap gibi yuta bilir yalnız hamile kadınlar emzikli kadınlar göz rahatsızlığı olanlar, sık sık idararı ve hemoriidi olanlar az kullansın. Fazlası bunlara zararlı 2- limon bunu ister çay ile için ister bolca yiyin. 3- yarım kilo ceviz içi yarım kilo incir bir kilo hakiki süzme bal ezip karıştırıp sabah iki yemek kaşığı akşam iki yemek kaşığı aç karnına yiyeceksin 4-yarım kilo fındık içi yarım kilo incir bir kilo hakiki süzme bal bunları ezip karıştırıp akşam sabah ikişer yemek kaşığı yiyeceksin. 5-tuz bundan bir çay kaşığı ılık suya koyup akşam sabah ağzı gargara yapacaksınız. El parmağınla da hafif burnuna süreceksiniz. 6 -sirke bununla da Öğlede ve ikindide ağzını gargara yap 7 hakiki tereyağı ve hakiki bal karıştırıp, sabah kahvaltısını bolca bununla yapın. Bu bitkisel ilaçlar ne gibi bulaşıcı ve bakterili ve mikrop ve enfeksiyon parazit hastalıklarının bir numaralı ilaçları. Bu ilaçları kullananlara bu hastalıkların yanı sıra yılan çiyan akrep köpek ısırmaları fazla etki etmez sigaranın da nikotin ve zehrini etkisiz hale getirirler ve vücudun dirençli tutarlar" dedi.

Prof. Dr. Türkez ile dirsek temasındayız

Dünyada veba ve taun gibi salgın hastalıkların olduğu zaman 2 önemli ilaç kullanıldığına işaret eden Abdurrahman Ayyıldız, Dünyaca ünlü hekim Bokrot tarafından biri saskıras diğeri sinemaki ilaçları bulunduğunu ifade ederek, "Bu ilaçlar nasıl kullanılacak saskırıs olan ilaç demlikte çay gibi kaynatılıp günde dört çay bardağı içilecek. Bir parçası nohut kadarı da ağızda tutulacak yarım saat kadar. Ancak vücut direnci zayıf olanlar az kullanmalı. İkinci önemli ilaç sinamaki bu ilaç hakkında Peyganber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: 'Ölümden ayrı iyileştirmediği bir hastalık yoktur.' Sinemaki nin bu ilaç nasıl kullanılacak. Bundan bir miktar bir avuç içi kadar kaynatın. Çay gibi akşam bir çay bardağı için bu ilaç sizi ishale düşürecek ve o zaman daha kullanmayın. ishal olur olmaz bırakın içmeyin. Benim insanlara Allah rızası için hediyem olsun. Kardeşlerim bilim adına dünya sağlık örgütü üyesi Erzurumlu Prof. Dr. Hasan Türkez hocamla görüşlerimiz çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde Valiliğimizden de çalışmalarımız için destek bekliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay 'Virüslüyüm' deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı
Magazin Demet Akalın Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Basketbolcu Fatih Terim Rüştü Reçber Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 13:25:39. #1.15#
title