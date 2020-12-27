Korona virüse yakalanıp iyileşen esnaf filyasyon ekiplerine araç tahsis etti

Amasya'da korona virüse yakalanmasının ardından evinde geçirdiği karantina sonrası sağlığına kavuşan esnaf Abdullah Temizişler, kiraladığı aracı filyasyon çalışmalarında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti.

Amasya Küçük Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır esnaflık yapan Abdullah Temizişler, bir süre önce korona virüse (Covid-19) yakalandı. Temaslı olduğu aile bireyleriyle birlikte evinde kaldığı 10 günlük karantina sürecinde virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri belirleyip salgının önüne geçmek için gece gündüz görev yapan filyasyon ekiplerinin takibinde olan evli ve 3 çocuk babası Temizişler, sağlığına kavuşmasının ardından Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Kiraladığı aracın anahtarını salgın sürecinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'e teslim eden 58 yaşındaki Temizişler, "Çok şükür sağlığımıza kavuştuk. Bu süreçte sağlık personeli ilaçlarımızı getirdi. Bizimle çok ilgilendiler. Bende onlara destek olmak istedim" diye konuştu.

Sağlık Müdürü Nergiz, daha önce de ilde kullanılan ambulansların motor yağlarını temin eden Temizişler'e duyarlılığı dolayısıyla teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı