Korona virüse yakalandı; önce bebeğini ardından hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona virüse yakalandı; önce bebeğini ardından hayatını kaybetti

Korona virüse yakalandı; önce bebeğini ardından hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korona virüse yakalandıktan sonra gebeliği sonlandırılan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korona virüse yakalandıktan sonra gebeliği sonlandırılan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Filyos beldesinde yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı, 2015 yılında Kemal Sancı ile evlendikten bir süre sonra tüp bebek tedavisi görmeye başladı.

Bu esnada İstanbul'a yerleşen Sancı, gebeliğinin 5. ayında korona virüsüne yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan hamile kadının gebeliği, korona virüs tedavisi sırasında sonlandırıldı. Bebeğini kaybettikten sonra fenalaşan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ryan Babel Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Korona virüse yakalandı; önce bebeğini ardından hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:53:28. #1.15#

title