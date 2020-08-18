Korona virüse yakalandı, çektiği video ile herkesi uyardı
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Korona virüse yakalandı, çektiği video ile herkesi uyardı

Korona virüse yakalandı, çektiği video ile herkesi uyardı Elazığ'da korana virüse (Covid-19) yakalanarak karantinada tedavisi devam eden Enes Göktuğ Erdem, çektiği video ile yaşadıklarını anlatarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

18.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:24

Korona virüse yakalandı, çektiği video ile herkesi uyardı

ELAZIĞ - Elazığ'da korana virüse (Covid-19) yakalanarak karantinada tedavisi devam eden Enes Göktuğ Erdem, çektiği video ile yaşadıklarını anlatarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Bir çocuk babası Enes Göktuğ Erdem aniden ateşlendi. Rahatsızlığı sonrası durumdan şüphelenerek Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne giden Erdem'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Çıkan sonuç sonrası ve rahatsızlıkları nedeniyle hastanede bir hafta tedavi gören Erdem, daha sonra 14 gün evinde karantinaya alındı. Erdem çektiği video yaşadıklarını anlatarak vatandaşları uyardı.

Covid-19 rahatsızlığını yaşadığını ifade eden Enes Göktuğ Erdem,"Covid-19 rahatsızlığını yaşayan biri olarak sizinle konuşmak istiyorum.Ben bu hastalığı yaşadım. Bir hafta hastane de tedavi gördüm.Kuru öksürük,nefes darlığı, tat ve koku kaybı ve kas ağrıları yaşadım"dedi.

"Bir haftadır çocuğumu görmüyorum"

Öksürük ve nefes alamama gibi şikayetleri olduğunu aktaran Erdem,"Boğaz ağrıları yaşadım ve çok ağır geçirdim.Bir hafta ailemden uzak, ailemde bende uzak yaşadım. Ailem merak içinde bende acaba buradan çıkacak mıyım diye düşünerek geçirdim. Öksürük ve nefes alamama en çok yaşadığım olaylardı.Gece uykudan nefessiz kalınca uyandığımı biliyorum.Devletimizin dediği kurallara uyalım, bir birimize saygılı olalım.Sizlerden ricam, devletimizin dediklerini ciddiye alın ve uygulayın.Bu süreci yaşamamak için dikkat edin.Bir haftadır çocuğumu görmüyorum.14 günde karantinada kalacağım. Kalabalık ortamlardan uzak durun. Allah kimseye bu virüsü vermesin, bu sıkıntıları yaşatmasın"diye konuştu.

Korona virüse yakalandı, çektiği video ile herkesi uyardı

Kaynak: İHA

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