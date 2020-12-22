Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi

22.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:35
Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi

Adıyaman Belediyesi, korona virüse yakalanarak karantinada bulunan personellerine içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu paket dağıttı.

Adıyaman Belediyesi, korona virüse yakalanarak karantinada bulunan personellerine içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu paket dağıttı.

Korona virüsün Türkiye'de etkisini gösterdiği ilk günden bu yana aldığı tedbirlerle takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, bu süreçte virüse yakalanarak karantinada bulunan personeliyle ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.

Paket dağıtımına katılarak karantina altındaki personeline geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Kılınç, "Dayanışma içerisinde olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Biz de, Adıyaman Belediyesi olarak bu süreç içerisinde korona virüse yakalanan mesai arkadaşlarımıza moral vermek amacıyla ziyaret edip, içerisinde sağlıklı gıda ürünlerinin bulunduğu paketleri hediye ediyoruz. İnşallah dünya olarak, ülke olarak en kısa zamanda, eskisi gibi sağlıklı ve güzel günlere erişiriz" diye konuştu.

Yapılan ziyaretten ve gıda paketlerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen personeller ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ilgisinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Fatma Girik Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Coşkun Sabah
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Josef De Souza Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Alman Adana İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:36:49. #1.14#
title