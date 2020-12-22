Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi

Adıyaman Belediyesi, korona virüse yakalanarak karantinada bulunan personellerine içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu paket dağıttı.

Korona virüsün Türkiye'de etkisini gösterdiği ilk günden bu yana aldığı tedbirlerle takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, bu süreçte virüse yakalanarak karantinada bulunan personeliyle ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.

Paket dağıtımına katılarak karantina altındaki personeline geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Kılınç, "Dayanışma içerisinde olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Biz de, Adıyaman Belediyesi olarak bu süreç içerisinde korona virüse yakalanan mesai arkadaşlarımıza moral vermek amacıyla ziyaret edip, içerisinde sağlıklı gıda ürünlerinin bulunduğu paketleri hediye ediyoruz. İnşallah dünya olarak, ülke olarak en kısa zamanda, eskisi gibi sağlıklı ve güzel günlere erişiriz" diye konuştu.

Yapılan ziyaretten ve gıda paketlerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen personeller ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ilgisinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı