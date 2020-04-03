Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile "Evde kalın" çağrısı yaptı
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Osmaniye

Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile "Evde kalın" çağrısı yaptı

Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile "Evde kalın" çağrısı yaptı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakalandığı Korona virüs nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altında olan esnaf hastane odasından video çekerek "evde kalın" çağrısı yaptı.

03.04.2020 23:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:42
Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile 'Evde kalın' çağrısı yaptı

Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile "Evde kalın" çağrısı yaptı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakalandığı Korona virüs nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altında olan esnaf hastane odasından video çekerek "evde kalın" çağrısı yaptı. Kadirli ilçesinde esnaf olan İbrahim Sevmez'e yüksek ateş,nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde Korona virüs teşhisi konuldu. Bir süredir Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi gören İbrahim Sevmez hastane odasından çektiği video da sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek evde kalın çağrısı yaptı. Video da durumun ciddiye alınması gerektiğini de vurgulayan İbrahim Sevmez " Malum bizde son zamanlarda yayınlan Korona Virüs salgınına maruz kaldık. Durumum şu an iyi daha da iyiye gidiyor. Allah'ın izniyle bunu atlatacağım. Sizler kendinize dikkat edin, tedbirlerinizi alın mesafeyi koruyun. Olayın farkına varın lütfen" dedi

Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile 'Evde kalın' çağrısı yaptı

Kaynak: İHA

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Korona virüse yakalanan Osmaniyeli esnaf hastaneden çektiği video ile "Evde kalın" çağrısı yaptı
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