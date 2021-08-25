Korona virüse yakalanan müzisyen, evinin balkonundan konser verdi
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Korona virüse yakalanan müzisyen, evinin balkonundan konser verdi

Korona virüse yakalanan müzisyen, evinin balkonundan konser verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında canlı yayınlanan müzik programında şarkılar seslendiren müzisyen, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle stüdyoya gidemeyince, bu haftaki canlı yayını karantinaya girdiği evinin balkonundan yaptı.

Çorum'da internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında canlı yayınlanan müzik programında şarkılar seslendiren müzisyen, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle stüdyoya gidemeyince, bu haftaki canlı yayını karantinaya girdiği evinin balkonundan yaptı.

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Web TV'de pazartesi günleri yayınlanan "Akustik Perde" programının solisti İbrahim Sarıca, korona virüs testinin pozitif çıktığını bu nedenle canlı yayına katılamayacağını kanal yöneticilerine iletti. Bunun üzerine bu haftaki yayını akıştan kaldırmayı düşünen kanal yönetimi, Sarıca'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmesi üzerine evinin bulunduğu sokağa canlı yayın ve ses sistemini kurdu. Karantinaya girdiği evinin balkonundan şarkılarını seslendiren Sarıca'ya mahalle sakinleri de eşlik etti.

Tüm korona virüs hastalarını şifalar dileyen Sarıca, "Bugün çok farklı yerdeyiz. Maalesef korona virüse ben de yakalandım. Çok farklı duygular içerisindeyim. Eşim ve çocuğum başta olmak üzere hepinizi çık seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, en önemlisi sağlıkla kalın. Ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi geldiniz, iyi ki varsınız" dedi.

(Tugay Göktürk/İHA)

Korona virüse yakalanan müzisyen, evinin balkonundan konser verdi
Korona virüse yakalanan müzisyen, evinin balkonundan konser verdi
Korona virüse yakalanan müzisyen, evinin balkonundan konser verdi
Korona virüse yakalanan müzisyen, evinin balkonundan konser verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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