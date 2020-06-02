Korona virüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar
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Korona virüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar

Korona virüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar İl dışından Rize'nin Çayeli ilçesine çay toplamak için gelen şahsın Korona virüs testi pozitif çıkınca çayı, köy muhtarı öncülüğünde başlatılan imece ile toplandı İl dışından Rize'nin Çayeli ilçesine çay toplamak için gelen...

02.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:24

Korona virüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar

İl dışından Rize'nin Çayeli ilçesine çay toplamak için gelen şahsın Korona virüs testi pozitif çıkınca çayı, köy muhtarı öncülüğünde başlatılan imece ile toplandı

RİZE - İl dışından Rize'nin Çayeli ilçesine çay toplamak için gelen vatandaşın Korona virüs testi pozitif çıkınca çayı, köy muhtarı öncülüğünde başlatılan imece ile toplandı.

Rize dışında ikamet eden ve ilçeye bağlı Derecik köyüne çay bahçesindeki çayı toplamak için gelen Mahmut Ofluoğlu'nun Rize'de uygulanan ve her aileden 1 kişiye yapılan Korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine karantinaya alınan Ofluoğlu çayını toplayamadı. Çayı bahçede kalan Ofluoğlu için köy muhtarı Ramazan Küçüksarı harekete geçerek cami imamından tüm köy halkına kadar tüm vatandaşları çay toplamak üzere çay bahçesine getirdi. Herkesin yardımı ile toplanan çay böylelikle bahçede kalmamış oldu.

Çayeli İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk de oluşturulan imeceye destek vermek için kısa sürede olsa çay bahçesine girerek çay topladı. Kaymakam Öztürk oluşturulan imeceden ötürü köy muhtarı ve vatandaşlara da ayrıca teşekkür etti.

Korona virüse yakalanan köylülerinin çayını imece ile topladılar

Kaynak: İHA

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