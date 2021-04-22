Korona virüse yakalanan kardeşler hayatlarını kaybetti
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Korona virüse yakalanan kardeşler hayatlarını kaybetti

Korona virüse yakalanan kardeşler hayatlarını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da korona virüse yakalanan iki kardeş tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

Malatya'da korona virüse yakalanan iki kardeş tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Ataköy Mahallesi'nde bakkal dükkanı bulunan Hüseyin Berktaş (57), korona virüs nedeniyle akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Berktaş'ın Covid-19 tedavisi gören kardeşi Kemal Berktaş (48) ise sabah vefat etti. Kardeşler, Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi Şendereköyü Sokak'taki mezarlıkta toprağa verildi.

Ağabey Hüseyin Berktaş'ın evli ve iki çocuk babası olduğu ve eşi Gülcan Berktaş'ın Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden kardeşlerden Kemal Berktaş'ın eşinin ise 13 yıl önce trafik kazasında öldüğü ve çocuğunun bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)

Korona virüse yakalanan kardeşler hayatlarını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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