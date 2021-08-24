Korona virüse yakalanan hastadan "Aşı olun" çağrısı
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Korona virüse yakalanan hastadan "Aşı olun" çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Korona virüse yakalanan hastadan "Aşı olun" çağrısı Kapusuz: "Yaşamak güzel, aşı olsaydım ben bu acıyı hissetmeyecektim" Samsun'un Bafra ilçesinde aşı olmayan ve korona virüse yakalanan 49 Yaşındaki Tahir Kapusuz, "Aşı olun" çağrısında bulundu.

Korona virüse yakalanan hastadan "Aşı olun" çağrısı

Kapusuz: "Yaşamak güzel, aşı olsaydım ben bu acıyı hissetmeyecektim"

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde aşı olmayan ve korona virüse yakalanan 49 Yaşındaki Tahir Kapusuz, "Aşı olun" çağrısında bulundu. 14 gün hastanede kaldıktan sonra sağlığına kavuşarak taburcu olan Kapusuz, "Yaşamak güzel, aşı olsaydım ben bu acıyı hissetmeyecektim" dedi.

9 Ağustos'ta rahatsızlığı nedeniyle Bafra Devlet Hastanesi acil servise giden Tahir Kapusuz'a burada yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Durumu kötüye giden Kapusuz yoğun bakıma alındı. 14 günlük tedavi sonunda tekrar eski sağlığına kavuşarak taburcu odu. Ayağı kırık olan ve çevresindeki aşı karşıtlarının sözlerinden etkilenen Kapusuz, "Ayağım iyileşsin öyle aşı olurum diye düşünmüştüm. Ama o zaman kalmadı hastalandık. En kısa zamanda herkes aşısını olsun" tavsiyesinde bulundu.

Doktorların ve hemşirelerin yoğun ilgisi sonunda 14 günlük tedavi sürecinde hastaneden taburcu olan Kapusuz, "Geldiğimde çok halsizdim. Nefes alamıyordum. Su bile içemiyordum. Lavaboya bile gidemedim. Çok zor günler geçirdim ama Allah'a çok şükür şu an iyiyim. Ben traktörle ilgili yaşadığım bir olaydan ayağım kırıldı. Ayağım iyileşsin olurum diye biraz da geciktirdim. Aslında olabilirdim. Biraz da ihmal ettim. Bu acıları çekeceğimi bilsem olurdum. Şu an ayağım da iyileşti. Herkese tavsiye ediyorum, aşılarını olsunlar. Sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Annem oldu, ağabeyim oldu. Kovid oldular ama aşı oldukları için çok rahat atlattılar" dedi.

Çok sıkıntı çektiklerini söyleyen eşi Nurgül Kapusuz, "Ben hep yanındaydım. Kötü günler geçirdik. Keşke aşı olsaydı dedik. Ben de şimdi aşı olacağım. Ayağı kırıktı ama yine de aşı olabilirdi. İhmal ettik. Ben de şimdi aşımı hemen olacağım" diye konuştu.

"Aşı şart"

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Alaiddin Domaç ise, "Özellikle hastamız için çok mutluyuz. 14 gündür burada misafirimizdi. Çok sıkıntılı dönemler geçirdi. Nefesin ne kadar önemli olduğunu kendisi de söyledi. Hatta 85 yaşındaki annesinin 2 kez koronaya yakalanmasına rağmen bunları rahat geçirdiğini ve kendisinin de aşısız olduğu için ne kadar sıkıntılı geçirdiğini anlattı. Ben hastane başhekimi olarak hem de anestezi uzmanı olarak yoğun bakımdaki hastalarımızı da biliyoruz, servisteki hastalarımız da biliyoruz. Bu süreçlerin yaşanmaması veya hafif yaşanabilmesi için Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı gibi aşı olmanın önemini bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu nedenle herkesin aşı olmasını sürekli vurguluyoruz. Gerek hastaneye yük binmemesi adına gerek toplumsal bağışıklık ve hareketlilik için de bunun şart olduğunu hepimiz gördük. Bu yüzden aşı şart diyorum" şeklinde konuştu.

Sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olan Tahir Kapusuz'u Başhekim Uzman Dr. Alaiddin Domaç ve personel "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak uğurladı.

Korona virüse yakalanan hastadan 'Aşı olun' çağrısı
Korona virüse yakalanan hastadan 'Aşı olun' çağrısı
Korona virüse yakalanan hastadan 'Aşı olun' çağrısı
Korona virüse yakalanan hastadan 'Aşı olun' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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