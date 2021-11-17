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Korona virüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti Adana'da korona virüse yakalandığı için babası tarafından evden kovulan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Adana'da korona virüse yakalanınca babası tarafından evden kovulan genç, ormanlık alanda intihar etmiş halde bulundu.

ADANA (İHA) - Korona virüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti

Adana'da korona virüse yakalandığı için babası tarafından evden kovulan gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

ADANA - Adana'da korona virüse yakalanınca babası tarafından evden kovulan genç, ormanlık alanda intihar etmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 12.30 sıralarında Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan anaokulu karşısındaki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede dolaşan güvenlik görevlileri, çalılıkların arasında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulduğu saptanan Akın Çiftçi'nin (26), hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Çiftçi'nin cansız bedeninin yanında seccade ve tabanca buldu.

Polisin çağırmasıyla olay yerine gelen baba Osman Çiftçi (59), "67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Korona virüse de yakalanınca evden kovdum. Oğlum, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim" dedi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Akın Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korona virüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti

Korona virüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti

Korona virüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti

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