Korona virüse yakalanan genç akademisyen hayatını kaybetti
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Korona virüse yakalanan genç akademisyen hayatını kaybetti

Korona virüse yakalanan genç akademisyen hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selami Tanrıverdi, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selami Tanrıverdi, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası genç akademisyen Selami Tanrıverdi (35), bir süre önce korona virüse yakalandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan Tanrıverdi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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