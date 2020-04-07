Korona virüse yakalanan esnaf yaşadıklarını anlattı
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Osmaniye, Kadirli

Korona virüse yakalanan esnaf yaşadıklarını anlattı

Korona virüse yakalanan esnaf yaşadıklarını anlattı Osmaniye'de dün taburcu olup tedavisine evinde karantinada devam edilecek olan korona virüs hastası İbrahim Sevmez "En hafif atlatılması bile çok kötü" dedi Sevmez: "Özellikle devletimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyalım.

07.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:31
Korona virüse yakalanan esnaf yaşadıklarını anlattı

Korona virüse yakalanan esnaf yaşadıklarını anlattı

Osmaniye'de dün taburcu olup tedavisine evinde karantinada devam edilecek olan korona virüs hastası İbrahim Sevmez "En hafif atlatılması bile çok kötü" dedi

Sevmez: "Özellikle devletimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyalım. Mesafe kurallarına mutlaka uyun"

OSMANİYE - Osmaniye Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören, sağlık durumu iyiye gidince dün taburcu olup tedavisine evde karantinada devam edilecek olan İbrahim Sevmez yaşadıklarını anlatırken, "evde kalın" çağrısı yaptı.

Kadirli ilçesinde esnaf İbrahim Sevmez bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alındı. Tedavisi Osmaniye Devlet Hastanesinde devam eden İbrahim Sevmez'in sağlık durumu iyiye gidince doktorlar tarafından taburcu edilip tedavisine evinde karantina altında devam etmesine karar verildi. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesinden alınarak Kadirli ilçesindeki evine getirilen İbrahim Sevmez evinde karantinaya girdi.

Evinde çektiği video ile uyarılarda bulunan İbrahim Sevmez, "Çok şükür korona virüsü yendim. Akşam taburcu oldum evime geldim. 15 gün evde karantinada kalacağım. Allah hiç kimseye bu derdi göstermesin. Şu an sağlık durumum iyi. Yoğun bakım görmedim. Ama en hafifi bile çok kötü. Sizlerden ricam evinizde kalın. Kimseyle temas halinde bulunmayın. Bu eşiniz çocuğunuz dahi olsa temas etmeyin. Dışarı çıkacaklar mutlaka maske taksın ve suyla sabunla sık sık mutlaka ellerinizi yıkayın. Herkes bu virüse yakalanabilir. Özellikle karşınızda ki insanların virüs taşıyıcı olduğunu düşünün. Özellikle devletimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyalım. Mesafe kurallarına mutlaka uyun. Çok şükür ben atlattım" dedi.

Korona virüsün vücutta nasıl belirtiler verdiğini de anlatan İbrahim Sevmez, "İnşallah bir daha tekrarını görmem. Virüs başlangıcı ateş vücutta ağrı ve ciğerden gelen bir öksürük. Eğer bunlar varsa mutlaka hastaneye gidin tereddüt dahi etmeyin. Yoğun bakıma düşene kadar beklemeyin. Yoğun bakım şartları çok daha zor" şeklinde konuştu.

Korona virüse yakalanan esnaf yaşadıklarını anlattı

Kaynak: İHA

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Korona virüse yakalanan esnaf yaşadıklarını anlattı
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