Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci - Haber
Akdeniz, Haber

Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci

Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci Antalya'da 40 gün evde izole olmasına rağmen korona virüse (Covid-19) yakalanan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, hastane odasındaki 6'ncı karantina gününde sağlık çalışanlarının Türk...

26.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:03
Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci

Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci

ANTALYA - Antalya'da 40 gün evde izole olmasına rağmen korona virüse (Covid-19) yakalanan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, hastane odasındaki 6'ncı karantina gününde sağlık çalışanlarının Türk kahvesi ikramıyla neye uğradığını şaşırdı. Baz, "Beni o kadar mutlu ettiler ki. Gerçekten harikalar. Burada yüzümüz gülüyorsa, burada moral ve motivasyonumuz en üst seviyedeyse bunun tek nedeni bizim için gözleri kan çanağına dönen, kendi sevdiklerini evlerinde bırakan sağlık personellerimiz sayesindedir." dedi.

Yaklaşık 10 gün boyunca devam eden şiddetli öksürük ve ateş şikayeti sonrası gittiği özel bir hastanede kendisine zatürre teşhisi konulan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, evine geldikten sonra ateş ve öksürüğü tekrar arttı. Bunun üzerine Kepez Devlet Hastanesine giden Baz'a çekilen tomografi sonucunda Covid-19 teşhis edildi. Direk yatışı yapılan Baz'a daha sonra ağız ve burundan iki kez sürüntü testi yapıldı. Bu testlerin sonucuysa negatif çıktı. Hastanede 6 gündür karantinaya alınan ve sağlık durumu gün gittikçe iyiye giden Baz'a, hastanedeki sağlık çalışanları moral için Türk kahvesi getirdi. Çok mutlu olan Baz, duygularını sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

"Yüzümüz gülüyorsa sağlık personelimizin sayesinde"

Baz, şunları söyledi: Biraz önce kapım çalındı. İçeriye dünyalar güzeli bir hemşiremiz girdi. Elinde benim için hazırlanmış bir sürpriz vardı. 'Demet hanımcım, kendimize Türk kahvesi yaptık, size de getirdik' dediler. Beni o kadar mutlu ettiler ki. Gerçekten harikalar. Laf olsun diye söylemiyor. Burada yüzümüz gülüyorsa, burada moral ve motivasyonumuz en üst seviyedeyse bunun tek nedeni bizim için gözleri kan çanağına dönen, kendi sevdiklerini evlerinde bırakan sağlık personellerimiz sayesindedir. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Allah yokluğunuzu göstermesin."

Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Haber
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haber
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor Haber
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haber
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor Haber
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haber
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ebru Şallı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İsveç Bursa Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 17:57:46. #1.14#
title