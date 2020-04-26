Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci
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Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci

Antalya'da 40 gün evde izole olmasına rağmen korona virüse (Covid-19) yakalanan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, hastane odasındaki 6'ncı karantina gününde sağlık çalışanlarının Türk kahvesi ikramıyla neye uğradığını şaşırdı.

26.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:09
Korona virüse yakalanan dernek başkanının karantinada Türk kahvesi sevinci

Antalya'da 40 gün evde izole olmasına rağmen korona virüse (Covid-19) yakalanan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, hastane odasındaki 6'ncı karantina gününde sağlık çalışanlarının Türk kahvesi ikramıyla neye uğradığını şaşırdı. Baz, "Beni o kadar mutlu ettiler ki. Gerçekten harikalar. Burada yüzümüz gülüyorsa, burada moral ve motivasyonumuz en üst seviyedeyse bunun tek nedeni bizim için gözleri kan çanağına dönen, kendi sevdiklerini evlerinde bırakan sağlık personellerimiz sayesindedir" dedi.

Yaklaşık 10 gün boyunca devam eden şiddetli öksürük ve ateş şikayeti sonrası gittiği özel bir hastanede kendisine zatürre teşhisi konulan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın evine geldikten sonra ateş ve öksürüğü tekrar arttı. Bunun üzerine Kepez Devlet Hastanesine giden Baz'a çekilen tomografi sonucunda Covid-19 teşhisi konuldu. Hemen hastaneye yatışı yapılan Baz'a daha sonra ağız ve burundan iki kez sürüntü testi yapıldı. Bu testlerin sonucuysa negatif çıktı. Hastanede 6 gündür karantinada olan ve sağlık durumu gün gittikçe iyiye giden Baz'a, hastanedeki sağlık çalışanları moral için Türk kahvesi getirdi. Çok mutlu olan Baz, duygularını sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

"Yüzümüz gülüyorsa sağlık personelimizin sayesinde"

Baz, şunları söyledi:

"Biraz önce kapım çalındı. İçeriye dünyalar güzeli bir hemşiremiz girdi. Elinde benim için hazırlanmış bir sürpriz vardı. 'Demet hanımcım, kendimize Türk kahvesi yaptık, size de getirdik' dediler. Beni o kadar mutlu ettiler ki. Gerçekten harikalar. Laf olsun diye söylemiyor. Burada yüzümüz gülüyorsa, burada moral ve motivasyonumuz en üst seviyedeyse bunun tek nedeni bizim için gözleri kan çanağına dönen, kendi sevdiklerini evlerinde bırakan sağlık personellerimiz sayesindedir. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Allah yokluğunuzu göstermesin." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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