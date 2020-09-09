Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor
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Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi. Başkan Böcek'in kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptandığı belirtildi.

09.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:46

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili Op. Dr. Özgün Güngör açıklama yaptı. Güngör, "Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibariyle kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Kovid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir" dedi.

KAN DEĞERLERİNDE DÜZELME GÖRÜLDÜ

Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör açıklamasında, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibariyle kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Kovid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Kaynak: İHA

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