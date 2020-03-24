Korona virüse savaş açan Akyurt'ta vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıldı
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Türkiye, Akyurt

Korona virüse savaş açan Akyurt'ta vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıldı

Korona virüse savaş açan Akyurt'ta vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıldı Korona virüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından harekete geçen Akyurt Belediyesi, kapı kapı gezerek vatandaşlara dezenfektan dağıttı.

24.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:02
Korona virüse savaş açan Akyurt'ta vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıldı

Korona virüse savaş açan Akyurt'ta vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıldı

ANKARA - Korona virüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından harekete geçen Akyurt Belediyesi, kapı kapı gezerek vatandaşlara dezenfektan dağıttı.

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde ilçedeki okullar, camiler, okul servisleri, işçi servisleri, resmi kurumlar, Kur'an kursları, otobüs durakları, ticari taksiler, dolmuşlar, halk otobüsleri, pastane ve kafeler ile cadde ve sokakları dezenfekte eden Akyurt Belediyesi, bununla yetinmedi ve Akyurt'taki tüm hanelere el dezenfektanı dağıtmaya başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Biz onlar için sahadayız. Eğer işimizi kolaylaştırmak istiyorlarsa yapacakları tek şey evlerinde kalmak" dedi.

"10 bin haneye ve esnafımıza el dezenfektanı dağıtıyoruz"

Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığının altını çizen Başkan Ayık, "Genel olarak dezenfekte çalışmalarımızı sürdürdük. Sokaklarımızı, caddelerimizi ve çöp konteynerlerimizi düzenli olarak yıkadık. İlçemizde bulunan kurumların dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Son olarak ilçemizde bulunan 10 bin haneye ve esnafımıza el dezenfektanı dağıtıyoruz. Kutu içinde Sağlık Bakanlığı'mızın yayınlamış olduğu 14 altın kuralın yer aldığı bir broşürde var. Sahadaki ekiplerimiz hem broşürleri veriyor hem de vatandaşın evde kalması için tatlı uyarılarda bulunuyorlar. Asıl maksadımız bu. Vatandaşımızın evde kalma bilincini oturtmak istiyoruz. Çünkü biz gece gündüz onlar için sahadayız. Sahada ekiplerimiz sokaklarda caddelerde çalışırken onların evden çıkması alınan tabirlerin boşa çıkmasına neden oluyor. Lütfen evinizde kalın biz bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vefa grubumuzu kaymakamlığımız ile birlikte kurduk"

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için çıkarılan genelgeyi hatırlatan Başkan Ayık, "Vefa grubumuzu kaymakamlığımız ile birlikte kurduk. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimiz 4 koldan 65 yaş üstü büyüklerimizden ya da kronik hastalığı olanlardan talepler geldiğinde gerek alışveriş ihtiyaçları, gerekse eczaneyle ilgili ihtiyaçlarını tamamlıyorlar. Tekrar ediyorum. Biz onlar için sahadayız. Eğer işimizi kolaylaştırmak istiyorlarsa yapacakları tek şey evlerinde kalmak" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Açıklamanın ardından haneleri tek tek dolaşan Akyurt Belediyesi Zabıta ekipleri dezenfektan ve 14 kuralın bulunduğu kutuları teslim ederek vatandaşların evden çıkmamaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise belediyenin bu çalışmasından sebep mutlu olduklarını dile getirdi.

Korona virüse savaş açan Akyurt'ta vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıldı

Kaynak: İHA

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Korona virüse savaş açan Akyurt'ta vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıldı

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