Korona virüse rağmen meşaleli danslı asker eğlencesi
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Korona virüse rağmen meşaleli danslı asker eğlencesi

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüse rağmen meşaleli danslı asker eğlencesi Caddeyi trafiğe kapatıp meşaleli danslı eğlence düzenlediler İstanbul'da korona virüs tedbirlerine rağmen bir araya gelen grup asker eğlencesi düzenledi.

Korona virüse rağmen meşaleli danslı asker eğlencesi

Caddeyi trafiğe kapatıp meşaleli danslı eğlence düzenlediler

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs tedbirlerine rağmen bir araya gelen grup asker eğlencesi düzenledi. Meşalelerin yakılıp, dansların edildiği maskesiz mesafesiz eğlence bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan ve Başakşehir'de düzenlenen asker eğlencelerinde bir araya gelen gruplar, meşaleler eşliğinde dans edip eğlendi. Korona virüs kurallarının hiçe sayıldığı eğlencede danslar edildi. Maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı eğlence cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde gençlerin, vatandaşların ve çocukların yüksek müzik eşliğinde dans ettiği görülüyor. Meşalelerin de yakıldığı eğlencede, cadde ortasında kına yakılıp, caddenin trafiğe kapatıldığı görülüyor.

Korona virüse rağmen meşaleli danslı asker eğlencesi
Korona virüse rağmen meşaleli danslı asker eğlencesi
Korona virüse rağmen meşaleli danslı asker eğlencesi
Korona virüse rağmen meşaleli danslı asker eğlencesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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