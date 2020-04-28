Korona virüse rağmen kıraathanede toplu halde oturan vatandaşlara polisten baskın
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Korona virüse rağmen kıraathanede toplu halde oturan vatandaşlara polisten baskın

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde Ümraniye'de bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Korona virüse rağmen kıraathanede toplu halde oturan vatandaşlara polisten baskın
28.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:01

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde Ümraniye'de bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde kıraathanede sosyal mesafe kurallarına uymayarak toplu halde oturan şahıslara para cezası kesildi.

Ümraniye'de korona virüse rağmen bir kıraathanenin açık olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Atatürk Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, açık olan kıraathanede vatandaşların toplu halde oturduğunu belirledi. Yapılan incelemede kumar oynanmadığı ancak dört kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak toplu halde oturduğu görüldü. Şahıslara Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği 3 bin 180'er lira para cezası kesildi. Kıraathaneye yapılan operasyon ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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