Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını
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Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını

Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını
06.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:59

Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını Ümraniye'de korona virüs tedbirlerine aldırmadan açık olan ve kumar oynatılan kıraathaneye polis operasyon düzenledi.

Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını

İSTANBUL - Ümraniye'de korona virüs tedbirlerine aldırmadan açık olan ve kumar oynatılan kıraathaneye polis operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şahsa 44 bin 520 TL para cezası kesildi.

Ümraniye 'de Atatürk Mahallesinde bulunan bir işyerinin ruhsatsız olduğu ve korona virüse rağmen kumar oynatıldığı bilgisi edinen polis ekipleri harekete geçti. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kıraathanede 14 kişinin bulunduğu ve masaların etrafında toplu olarak oturdukları tespit edildi. İşyeri sahibi Mehmet T. ve diğer 13 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 44 bin 520 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. Kumar oynatılan kıraathane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını

Kaynak: İHA

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