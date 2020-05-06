Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını

Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını
06.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:19

Ümraniye'de korona virüs tedbirlerine aldırmadan açık olan ve kumar oynatılan kıraathaneye polis operasyon düzenledi.

Ümraniye'de korona virüs tedbirlerine aldırmadan açık olan ve kumar oynatılan kıraathaneye polis operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şahsa 44 bin 520 TL para cezası kesildi.

Ümraniye 'de Atatürk Mahallesinde bulunan bir iş yerinin ruhsatsız olduğu ve korona virüse rağmen kumar oynatıldığı bilgisi edinen polis ekipleri harekete geçti. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kıraathanede 14 kişinin bulunduğu ve masaların etrafında toplu olarak oturdukları tespit edildi. İş yeri sahibi Mehmet T. ve diğer 13 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 44 bin 520 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. Kumar oynatılan kıraathane İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor Haber
Son dakika: Benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geliyor
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu Haber
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak Haber
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
'Bir çay söyler misin?' dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı Haber
"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Korona virüse rağmen kıraathanede kumar oynayan şahıslara polis baskını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 11:00:27. #1.15#
title