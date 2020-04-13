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Kredi Yurtlar Kurumu, Ahmet Ayvaz, Karabük, Futbol, Spor

Korona virüse rağmen Futbolda Özkaynak Projesi'ni sürdürüyor

Karabük'e getirilen Cezayirlilerin bulunduğu kafileye hizmet eden ekipten biri olan futbol antrenörü Ahmet Ayvaz, evinde karantinadayken Futbolda Özkaynak Projesi'nde yer alan çocuklara uzaktan eğitim veriyor.

13.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:47
Korona virüse rağmen Futbolda Özkaynak Projesi'ni sürdürüyor

Karabük'e getirilen Cezayirlilerin bulunduğu kafileye hizmet eden ekipten biri olan futbol antrenörü Ahmet Ayvaz, evinde karantinadayken Futbolda Özkaynak Projesi'nde yer alan çocuklara uzaktan eğitim veriyor.

Karabük Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalıştığı, Karabük'te eğitim gören ilk ve orta öğretim 3. sınıf ile 6. sınıf arasındaki bütün öğrencilere ücretsiz futbol eğitiminin verildiği Futbolda Özkaynak Projesi korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde futbol antrenörü olan ve Cezayir vatandaşlarından oluşan kafilenin misafir edildiği Kredi Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu'nda hizmet eden ekipte bulunan Ahmet Ayvaz, evinde karantinadayken Futbolda Özkaynak Projesi'ni aksatmıyor.

Geçen hafta Kredi Yurtlar Kurumu Hubbi Hatun Yurdu'nda karantinada olduğunu ve şu anda da evinde izolasyon sürecini sürdürdüğünü söyleyen Ayvaz, "Hala da karantina da sayılırız. Tek farkı evimizdeyiz. Geçen hafta bizim testlerimiz yapıldıktan sonra evlerimize gönderirlerken belirli bir süre daha evden çıkmamamız, kimse ile irtibat halinde olmamamız gerektiğini ilettiler. Biz de şu anda devletimizin bize vermiş olduğu görevi yerine getiriyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın da futbol eğitimlerinden mahrum kalmasını istemedik. Elimizden geldiğince, imkanlar el verdiği sürece çalışmalarımıza internet üzerinden devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

Futbolda Özkaynak Projesi'nin önümüzdeki haftadan itibaren daha fazla çocuğa hitap edeceğini belirten Ayvaz, "Proje uzaktan eğitim şekli ile kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda ulaştığımız 20 öğrencimiz var. Önümüzdeki haftadan itibaren yerel bir televizyon kanalını kullanarak projemize kayıt yaptıran ya da yaptırmayan bütün çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreç içerisinde çalışmalarımızı evde senseball (ipli top) ile birlikte yapıyoruz. Uzaktan eğitim ile 20 öğrenciye bağlanıyoruz fakat önümüzdeki haftadan itibaren yerel bir televizyon kanalında belirli saat aralığında yayınlanacak. Bizler de duyurularımızı velilerimize mesaj atarak yapacağız. Süreç zor. Umarım en kısa süre içinde geçer ve çocuklarımızla birlikte stadyumda buluşuruz. 'Hayalin varsa stadyumda buluşalım' demiştik ama şu anda, 'Hayalin varsa evde çalışmaya devam edelim' diyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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