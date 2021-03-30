Korona virüse özel türkü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona virüse özel türkü

İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT - Haberler | Magazin

Korona virüse özel türkü Gaziantepli yöresel sanatçı Faruk Lök, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüse özel türkü besteledi.

Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı
Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı
Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi
Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi

Korona virüse özel türkü

GAZİANTEP - Gaziantepli yöresel sanatçı Faruk Lök, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüse özel türkü besteledi. Gaziantepli sanatçının müzisyen arkadaşları ile birlikte seslendirdiği "Kıran girsin" korona türküsü sosyal medyada da ilgi görüyor.

Gaziantepli müzisyen Faruk Lök, "Kıran girsin" isimli bir türkü besteledi. Yazdığı eserin sözleri ile gülümseten Lök, sitemde bulunduğu korona virüs ile ilgili mesajlar da verdi. Korona virüsü dünyaya bulaştıran Çinlilere de tepki gösteren Lök, "Korana virüs salgını nedeniyle son bir yıldır zor bir dönem yaşıyoruz. Artık bu korona bitsin, ah şu korana gitsin diyoruz" dedi.

Lök'ün internette de paylaştığı türkü sosyal medya kullanıcılarından da olumlu tepkiler aldı.

Korona virüse özel türkü
Korona virüse özel türkü
Korona virüse özel türkü
Korona virüse özel türkü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona virüse özel türkü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:55:53. #1.15#
title