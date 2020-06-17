Korona virüse karşı yeşil alanda nikah işlemi
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Korona virüse karşı yeşil alanda nikah işlemi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni normalleşme adımları kapsamında başlayan nikah işlemlerini açık alanda yerine getiriyor.

Korona virüse karşı yeşil alanda nikah işlemi
17.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:23

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni normalleşme adımları kapsamında başlayan nikah işlemlerini açık alanda yerine getiriyor. Ek hizmet binası önünde yer alan yeşil alan ve bahçede gerçekleşen işlemler sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kuralları uygulanarak gerçekleştiriliyor.

Bağlar Belediyesi, yeni normalleşme adımları kapsamında yeniden başlayan nikah törenleri ve işlemlerinde belediyelere örnek olacak bir uygulamaya imza attı. Belediyeye başvuran çiftlerin işlemleri yeni tip korona virüs tedbirleri ve sıcak havaya karşı açık alanda gerçekleştirilerek olası riskler için önlem alınıyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun göreve başladıktan sonra tamamlayarak modern hale getirdiği ek hizmet binasının bulunduğu açık alan ve bahçede gerçekleşen işlemlerde evlenecek olan çiftler, maske ve dezenfektan kontrolünden sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak nikah masasına oturup evliliğe adım atıyor.

Evlenen çiftler tablodan memnun

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile evlenen çiftlere ve yakınlarına çeşitli ikramlar da yapılıyor. Doğal bir ortamda evliliğe adım atan çiftler, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Nikah işlemleri yapılan 28 yaşındaki Hamza Kavur ve 21 yaşındaki Birgül Akkuş çifti, "Oldukça güzel ve doğal bir ortam. Her ne kadar eğlence olmasa da kır düğünü havasını yaşatıyor. Bu güzel ortam ve imkandan dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim için unutulmaz bir anı olacak" dedi.

"Doğal ortamda işlemleri yerine getiriyoruz"

Bağlar Belediyesi Evlendirme Memuru Handan Eker Taşkent, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ve sağladığı imkanlarla nikah işlemlerini açık alanda yaparak bir ilke imza attıklarını söyledi. Yeni tip korona virüs tedbirleri ve sıcak havanın bu kararı almalarında etkili olduğunu belirten Taşkent, "Ek hizmet binamız Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu tarafından tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulmuştur. Daha önce atıl durumdaydı. Binamızın olduğu alanda çok güzel yeşil ve doğal alan var. Buranın düzenlemesi de başkanımız tarafından yapılmıştır. Doğal ve ferah bir ortamı var. Korona virüs ve sıcak havaya karşı nikah işlemlerini burada yapıyoruz. Vatandaşlarımız doğal ortam nedeniyle çok mutlu oluyor. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi tüm önlemleri alarak evlenen çiftlere yardımcı oluyoruz. Yeni Normalleşme süreci başladıktan sonra evlilik için başvurularda artış var. Belediye olarak her konuda vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bağlar halkına ve bizlere sağlamış olduğu imkanlardan dolayı Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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