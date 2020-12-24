Korona virüse karşı yerli ve milli taşınabilir laboratuvar

Korona virüse karşı yerli ve milli taşınabilir laboratuvar

İSTANBUL - Elektromekanik mühendisliği alanında 27 yıldır cihazlar geliştiren HTL Teknoloj tarafından, TÜBİTAK desteğiyle Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartlara göre, korona virüsüne karşı mobil ve taşınabilir laboratuvar üretildi.

HTL Teknoloji'nin TÜBİTAK desteğiyle dünya standartlarında geliştirdiği ve test aracı olarak dizayn ettiği mobil laboratuvar yurt içinden ve yurt dışından talep görüyor. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve temiz oda, yüksek biyo güvenlikli tesisler, kuru oda çözümleri üreten HTL Tekno Elektromekanik AŞ'nin Mobil BSL-3 Laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği "biyo güvenlik seviyesi 3" olan standartlara göre dizayn ve imal edildi.

Yerli ve milli taşınabilir bir laboratuvar

HTL Tekno Elektromekanik AŞ Yönetim kurulu başkanı Naci Sivri, "Dünyada her yıl artan salgınlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'de korona virüs salgını süreci başladığı zaman bizim nasıl katkımız olur diye düşündük. Taşınabilir yüksek biyogüvenlikli bir laboratuvar yapmaya karar verdik. Bu konuda TÜBİTAK'ın desteğini aldık. Biyogüvenlik seviyesi 3 olan, yani korona virüs değil, çok riskli virüslerde çalışılabilecek yerinde teşhis ile anında gereken tedbirlerin alınmasını salgının diğer bölgelere yayılmasını önleyecek önemli bir araç olduğunu düşündüğümüz bu laboratuvarı geliştirdik. İmalat süreci tamamlandıktan sonra uluslararası sertifikasyonu yaptık. Şu an satışa hazır halde görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Mobil olması zaman açısından avantaj sağlıyor

Üretilen mobil taşınabilir laboratuvarların pandemi sürecinde önemli bir zaman kazandıracağını belirten Naci Sivri, "Alınan numuneler mobil laboratuvarın transfer kutusu bölümünden içeri veriliyor, içerde "Pcr" gibi gereken testler yapılıyor. Burada testlerin yapılacağı ekipman diyelim. Bizim ürettiğimiz sistem herhangi bir şekilde virüsün dışarı kaçamayacağı, çevreyi, personeli ve alınan numunelerin aynı anda korunmasını sağlayacağı bir altyapı oluşturmak istedik. Bunu da mobil olarak yaptık. Mobil olmasının avantajı, biyogüvenlik 3 olan raporların, üretimi son derece pahalı ve sınırlı sayıda var. Bu numunelerin laboratuvarlara gönderilerek tesirlerin yapılması ve gelen sonuca göre tedbirlerin alınması ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Buda pandeminin yayılmasında önem gerektiren bir faktör haline gelmesini sağlıyor. Bununla mücadele bir araç sağlamak istedik" diye konuştu.

Günlük 80-100 arasında test yapılabiliyor

Mobil laboratuvarın test sayısından çok hızlı ve yerinde yapıldığını ifade eden Naci Sivri, "Mobil laboratuvar yapılacak günlük test sayısı tamamıyla kullandığınız ekipmanların sayısına bağlı, bunu yerleşik bir laboratuvar olarak düşünmeyin, sayı çokluğundan çok test sonuçlarının yerinde ve anında alınması odaklı düşünelim. Günde tahminen 80 ile yüz arasında test yapılabilir. Seri üretimine henüz geçmedik görüştüğümüz ülkeler ve kurumlar var. İlerleyen zamanda anlaşılması halinde üretim ve pazarlamasını gerçekleştireceğiz,. Yurt dışından ise Hollanda, Makedonya, Azerbaycan, Malezya gibi ülkeler ile görüşmelerimiz devam ediyor " diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR