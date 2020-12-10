Korona virüse karşı üstün mücadele
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona virüse karşı üstün mücadele

10.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:41
Korona virüse karşı üstün mücadele

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini en üst seviyeye taşıyan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları hastalıktan korumak adına yoğun bir çalışma yürütüyor.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini en üst seviyeye taşıyan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları hastalıktan korumak adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Gece gündüz teyakkuz halinde olan ekiplerin üstün mücadelesi vatandaşların takdirini topluyor.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ilçe genelinde toplu kullanım yerleri başta olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, her alanda üstün gayret gösteriyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla virüsün ilk görüldüğü 13 Mart'tan itibaren yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişiyor.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi'nin 136 mahallesini kapı kapı gezen ekipler, koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında bugüne kadar 261 bin 059 talep kaydı oluştururken, gelen talepler doğrultusunda 905 bin 004 noktaya erzak, çorba ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda sosyal yardımda bulundu. Bunun yanı sıra ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına da önem veren ekipler, 513 bin 500 resmi kurum, ibadethane, konteyner, cadde ve sokağın ilaçlamasını yaptı. Tedbiri elden bırakmayarak maske dağıtımına özen gösteren zabıta ekipleri ise bugüne kadar 38 bin 340 pazar ile işyerini denetledi. Ayrıca 19 bin 775 park ve bahçenin dezenfeksiyonunu yapan belediye ekipleri, can dostları da unutmayarak toplam 38 bin 315 sokak hayvanının tedavi, besleme çalışması ile haşere ilaçlamasını üstlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların sağlığı ve huzuru için ekiplerin bütün taleplere cevap verdiğini belirtti. - BURSA

Korona virüse karşı üstün mücadele
Korona virüse karşı üstün mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye karşı 14 kuralı anlattı
Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye karşı 14 kuralı anlattı
Yaşlıları korona virüse karşı uyarmak için Kayseri şivesi ile klip çektiler
Yaşlıları korona virüse karşı uyarmak için Kayseri şivesi ile klip çektiler
Yaşlıları korona virüse karşı uyarmak için Kayseri şivesi ile klip çektiler
Yaşlıları korona virüse karşı uyarmak için Kayseri şivesi ile klip çektiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Perihan Savaş Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona virüse karşı üstün mücadele - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:57:26. #1.15#
title