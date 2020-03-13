Korona virüse karşı türkü besteledi
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Kültür Bakanlığı, Altınyayla, Sivas, Güncel

Korona virüse karşı türkü besteledi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan halk ozanı Adem Özbudak korona virüse karşı türkü besteledi.

13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
Korona virüse karşı türkü besteledi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan halk ozanı Adem Özbudak korona virüse karşı türkü besteledi.


Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs ülkemizde de görülmeye başladı. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ise bir halk şairi mizah amaçlı korona virüsüne karşı türkü yazdı. Halk şairi Bünyamin Uğur'un sözlerini yazdığı türküyü Kültür Bakanlığı Halk Ozanı Saddam Yafes Mahlaslı Adem Özbudak besteleyerek söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü birçok kişiden beğeni aldı.


Adem Özbudak korona virüsüne karşı mizah amaçlı bir beste yaptığını ifade ederek, "Tüm cihanda yayılan yeni korona virüsü için Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Bütün vatandaşlarımızı korusun inşallah. 2020'de oldukça acı yaşadık, Rabbim inşallah bir daha göstermez. Altınyayla ilçesinden Halk şairi Bünyamin Uğur'un yazmış olduğu güzel bir eser oldu. Bende mizah amaçlı bir beste yaptım" dedi.


Türkünün sözleri ise şu şekilde; Geldi Çin'den bu bela, yayıldı tüm cihana, bize gelmez diyorduk, aha geldi korona, Rabbim vermiş pırasa, yenir mi hiç yarasa, zıkkım kökü yiyesin,bak çöktü hep piyasa.. - SİVAS

Kaynak: İHA

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