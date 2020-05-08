Korona virüse karşı toplu taşımalara "Taksipan" koruyucu
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Korona virüse karşı toplu taşımalara "Taksipan" koruyucu

Korona virüse karşı toplu taşımalara 'Taksipan' koruyucu
08.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:51

Korona virüse karşı toplu taşımalara "Taksipan" koruyucu Taksipan ile yolcu ve sürücü arasındaki temas en aza inecek Korona virüs ile mücadele çerçevesinde toplu taşımalarda kullanılmak için yolcu ve sürücü arasında koruyucu görevi gören "Taksipan" üretildi.

Korona virüse karşı toplu taşımalara "Taksipan" koruyucu

Taksipan ile yolcu ve sürücü arasındaki temas en aza inecek

ANKARA - Korona virüs ile mücadele çerçevesinde toplu taşımalarda kullanılmak için yolcu ve sürücü arasında koruyucu görevi gören "Taksipan" üretildi. Taksipan, yolcu ve sürücü arasındaki teması en aza indirgeyecek şekilde tasarlandı.

Havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren firma ve projelerde çalıştıktan sonra bireysel olarak geliştirdiği projelere ağırlık veren makina mühendisi Korhan Türk, dünya üzerinde etkisini sürdüren korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde "Taksipan" ismini verdiği bir ürün geliştirdi. Yolcu ve sürücü arasındaki teması en aza indirgeyen Taksipan, özellikle taksi sürücülerinin uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırıların önüne geçebilecek bir ürün olma özelliği taşıyor.

Türk, ürüne, ağırlıklı olarak taksilerde kullanılması, panele benzemesi ve pandemiye vurgu yapmak için "Taksipan" ismini verdiklerini söyledi. Toplu taşımanın pandemi sürecinde sıkıntılara yol açabileceğini düşünerek yola çıktıklarını aktaran Türk, "Özellikle taksilerde, yolcu ile sürücü arasında bir ara bölme oluşturarak birbirlerine bulaşıcı hastalık vs. gibi zararlıları geçirmemelerini sağlamayı amaçladık" diye konuştu.

Araçlara kolay takılabilir bir ürün geliştirdiklerini kaydeden Türk, "Araca özel, montaj yapılma ihtiyacı olan yada delme biçme işlemleri gerektirmeyen bir ürün geliştirdik. Bu ürünü 5 dakika içerisinde araca takmak ve araçtan çıkarmak mümkün" dedi.

Ürünün ticari kullanıma uygun olduğunu anlatan Türk, "Üründe kredi kartı ödemesi ve nakit ödemeler için uygun bölüm de var. Bu bölmeler sayesinde işlem aksamadan ilerlemekte" şeklinde konuştu.

Araç içerisinin havasız kalmaması ve konuşmanın sürekliliğinin sağlanması için Taksipan'ın kenarlarında bulunan küçük boşlukların gerekli işlevleri gördüğünü ifade den Türk, ürünün yüzde 80-90 oranında tüm araçlarda kullanılabileceğini aktardı.

Ürün standart hale geldiği için maliyetinin düştüğünü, ürünü tasarlarken kullanılan malzemenin dayanıklı ve esnek olmasına önem verdiklerini söyleyen Türk, üründe ağırlıklı olarak darbeye ve kırılmaya karşı bir maddenin kullanıldığını belirtti.

İlk aşamada 6 adet prototip ürettiklerini ve taksilerde denendiğini aktaran Türk, genel anlamda üründe sorun olmadığını ancak taksici esnafının geri bildirimlerini de değerlendirdiklerini vurguladı.

Seri üretim için talepleri izlediklerini söyleyen Türk, maliyeti düşürmek için yerli ve milli olarak belirli bir miktar yatırım yapılması gerektiğini aktardı.

Ürünün seri üretime geçmesi halinde istihdam sağlamanın yanı sıra müşterilerin ve sürücülerin kendisini araçlarda daha güvende hissedeceğini anlatan Türk, ürünün saldırı, bıçaklama gibi olayların da önüne geçebileceğini dile getirdi.

Korona virüse karşı toplu taşımalara 'Taksipan' koruyucu

Kaynak: İHA

Manşet

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