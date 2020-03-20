Korona virüse karşı 'Streçli' önlem
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Kırşehir, Kaman

Korona virüse karşı 'Streçli' önlem

Korona virüse karşı 'Streçli' önlem Kırşehir'in Kaman ilçesinde bazı marketler ve eczaneler korona virüse karşı tedbir kapsamında müşterilerle temas kurmamak için streçli önlem aldı.

20.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:33
Korona virüse karşı 'Streçli' önlem

Korona virüse karşı 'Streçli' önlem

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bazı marketler ve eczaneler korona virüse karşı tedbir kapsamında müşterilerle temas kurmamak için streçli önlem aldı.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından kentte bulunan marketlerde ve eczanelerde virüse karşı tedbirler artırıldı. Kaman ilçesinde, bazı marketler ve eczaneler, kendilerini korona virüsten korumak için ilginç yollara başvurdu. Virüs söylentilerinin ortaya çıkması ve Sağlık Bakanlığının açıklamaları sonrasında esnaf tedbirlerini arttırırken, vatandaş da esnafın uygulamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti. Alışveriş yaptıktan sonra esnafla direk temasta bulunmayan Sermet Aslan, esnafın uygulamasını doğru bulduğunu belirttiği açıklamasında, "Korona virüse karşı önlemimizi aldık devlet büyüklerimizin söylediklerine uyuyoruz çarşıya mümkün kalmadıkça çıkmıyoruz, çıktığım zaman da ödemelerimizi temasız kart ile yaparak paraya bile dokunmuyorum. Esnafımıza da bu düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz"dedi. İlçede evden çıkamayacak durumda olan vatandaşın ihtiyacını da telefonla giderdiklerini söyleyen esnaf Turgay Dündar ise, "Dünya genelinde görülen korona virüse karşı ilçe esnafı olarak kendime ve çevreme zararım olmaması için tedbirimi aldım. Çarşıya çıkılmaması için bizde elimizden geleni yapıyoruz müşterilerimizin ihtiyaçlarını ilçe sınırlarında evlerine kadar teslim ediyoruz, fiyatları elimizden geldiği kadar uygun tutmaya çalışıyoruz fırsatçılara devletimiz göz açtırmıyor biz de zemin hazırlamıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan eczanenin bir bölümü streçle kapatan Gökhan Şahin, "Korona virüs salgınını en az seviyede atlatmak için temas kuralına uymak mecburiyetindeyiz. Eczanelerimiz her türlü önlemi almış bulunmakta halkımızın sağlığı için elimizden geleni yapacağız" diyerek vatandaşa evde kalın çağrısında bulundu. Zorunlu durumlar dışında evden çıkmadıklarını belirten ve eczanedeki streç uygulamasını doğru bulan Özkan Ocak isimli vatandaş ise yapılan her şeyin insan sağlığı için olduğunu ifade etti.

Kırşehir il merkezi ve ilçe belediyeleri de dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüse karşı 'Streçli' önlem

Kaynak: İHA

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Korona virüse karşı 'Streçli' önlem

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