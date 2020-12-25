Korona virüse karşı "rehavet" uyarısı
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Korona virüse karşı "rehavet" uyarısı

25.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:08

Korona virüse karşı "rehavet" uyarısı Türkiye genelinde alınan sıkı tedbirlerin ardından vaka sayısının düşmeye başladığı Siverek'te yetkililer, rehavete kapılmaması için vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Korona virüse karşı "rehavet" uyarısı

ŞANLIURFA - Türkiye genelinde alınan sıkı tedbirlerin ardından vaka sayısının düşmeye başladığı Siverek'te yetkililer, rehavete kapılmaması için vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Son zamanlarda alınan tedbirler neticesinde korona virüs vakalarında azalma yaşanan ve Hayat Eve Sığar haritası kırmızıdan yeşile dönen Siverek'te Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Kubilay Gökçe, pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.

10 gündür vakalarda azalma yaşanıyor

Siverek'te son 10 gündür vakalarda azalma yaşandığını belirten Başhekim Gökçe, "Geçen aya göre vaka sayılarından oldukça azalma yaşandığını görüyoruz. Bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Halkımızın duyarlılığı, kurallara uyması ve sağlık çalışanları ekiplerimizin özverili çalışması sonucu bu sonuca vardık. Bunları unutmamalıyız" dedi

"Rehavete kapılmayın"

Vaka sayılarının azalması sonucu Hayat Eve Sığar haritasının kırmızıdan yeşile döndüğüne de dikkat çeken Gökçe, "Burada en önemli nokta bu HES haritasına aldanıp, 'harita yeşile döndü artık korona riski yok, ilçemizde azaldı, korona bitti' diyerek rehavete kapılmamak lazım. Tüm tedbirlere maske, sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Tedbirler vakaları azalttı"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının vakaların azalmasına neden olduğunu belirten Başhekim Mehmet Kubilay Gökçe, "Gece saat 21.00'den sonra ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları ciddi manada vaka sayılarımızı azalttı. Pandemi acil başvurularında da 10 gün öncesine göre ciddi sayıda azalma yaşandı. Bu gibi tedbirlerle devam edersek inşallah kısa sürede, bunun ötesinden geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu olumlu gelişmenin devamı bizlerin elinde"

Gökçe, süreçteki olumlu gelişmelerin devamı için kurallara sıkı bir şekilde riayet edilmesi gerektiğini yineleyerek, "Olumlu gelişmelerde devamlılık, yine bizlerin elinde. Yani halkımızın ve sağlık çalışanlarının elinde. Sağlık çalışanları olarak, sahada biz bunu fazlasıyla yerine getiriyoruz. Halkımızdan da aynı şekilde, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek, kurallarına uymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Korona virüse karşı 'rehavet' uyarısı
Korona virüse karşı 'rehavet' uyarısı
Korona virüse karşı 'rehavet' uyarısı
Korona virüse karşı 'rehavet' uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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