Korona virüse karşı psikososyal destek hattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüse karşı psikososyal destek hattı - Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Mersin, Güncel

Korona virüse karşı psikososyal destek hattı

Mersin'de korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Müdürlüğünce 'Psikolojik destek hattı' oluşturulduğu bildirildi.

31.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:35
Korona virüse karşı psikososyal destek hattı

Mersin'de korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Müdürlüğünce 'Psikolojik destek hattı' oluşturulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip corona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında, evde kalan vatandaşların yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla oluşturulan psikososyal destek hattı hizmet vermeye başladı.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüse karşı alınan en önemli tedbirin sosyal izalosyon olduğunu ifade ederek, "İlk vakanın görüldüğü tarihten itibaren bütün dünyaya hızla yayılan ve şubat ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen, bulaşıcılığı çok yüksek olan 'Covid-19' virüsüne ilişkin ülkemizde ilk vaka 10 Mart tarihinde tespit edildi. Pandemi ilan edilmeden önce Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilim kurulunun önerileri doğrultusunda ülkemizde de durumun seyrine göre sürekli yeni tedbirler alınmaya başlandı. Alınan tedbirlerin en önemlilerinden biri de şüphesiz kişilerin sosyal izolasyonu. Sonuçta bu virüs damlacıklar yoluyla kişiden kişiye bulaşan virütik bir enfeksiyon. Bu tür enfeksiyonlarda kişisel hijyen ve dengeli beslenme çok önemli. Aynı zamanda vücut direncini yüksek tutmak için sigara gibi alışkanlıkların terk edilmesi gerekir. Bakanımızın da dediği gibi, sorun küresel, mücadele ulusal. Mücadelemizin temelini oluşturan sosyal izolasyon 'evde kal' çağrısı ile karşılık buldu" dedi.

"Evde kalan vatandaşlarımıza psikosoyal destek sağlıyoruz"

Evde kalma sürecinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için psikososyal destek hattı kurduklarını söyleyen Bahçacı, "Evde kalma süresince yaşanması olası sıkıntıların çözümü için psikosyal destek hattı kurduk. Oluşturduğumuz ekipler konusunda uzman psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerimizden oluşuyor. Hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecekler. Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz ekibin numarası '0324 233 53 05', Erdemli numaramız '0324 516 22 68', Toroslar '0324 233 55 52', Mezitli '0324 359 32 40' ve Tarsus '0324 625 93 44'. Psikososyal destek almak isteyen vatandaşlarımız bu numaraları aramaları yeterli. Unutmayalım; Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil Haberler
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil
Sağlık Bakanı: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5.452 arttı Haberler
Sağlık Bakanı: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5.452 arttı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı tabloyu ortaya çıkardı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan'daki acı...
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı'nın şoföründe koronavirüs tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Korona virüse karşı psikososyal destek hattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 12:02:41. #1.14#
title