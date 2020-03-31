Korona virüse karşı psikososyal destek hattı Mersin'de korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Müdürlüğünce 'Psikolojik destek hattı' oluşturulduğu bildirildi.

Mersin'de korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Müdürlüğünce 'Psikolojik destek hattı' oluşturulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip corona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında, evde kalan vatandaşların yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla oluşturulan psikososyal destek hattı hizmet vermeye başladı.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, korona virüse karşı alınan en önemli tedbirin sosyal izalosyon olduğunu ifade ederek, "İlk vakanın görüldüğü tarihten itibaren bütün dünyaya hızla yayılan ve şubat ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen, bulaşıcılığı çok yüksek olan 'Covid-19' virüsüne ilişkin ülkemizde ilk vaka 10 Mart tarihinde tespit edildi. Pandemi ilan edilmeden önce Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilim kurulunun önerileri doğrultusunda ülkemizde de durumun seyrine göre sürekli yeni tedbirler alınmaya başlandı. Alınan tedbirlerin en önemlilerinden biri de şüphesiz kişilerin sosyal izolasyonu. Sonuçta bu virüs damlacıklar yoluyla kişiden kişiye bulaşan virütik bir enfeksiyon. Bu tür enfeksiyonlarda kişisel hijyen ve dengeli beslenme çok önemli. Aynı zamanda vücut direncini yüksek tutmak için sigara gibi alışkanlıkların terk edilmesi gerekir. Bakanımızın da dediği gibi, sorun küresel, mücadele ulusal. Mücadelemizin temelini oluşturan sosyal izolasyon 'evde kal' çağrısı ile karşılık buldu" dedi.

"Evde kalan vatandaşlarımıza psikosoyal destek sağlıyoruz"

Evde kalma sürecinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için psikososyal destek hattı kurduklarını söyleyen Bahçacı, "Evde kalma süresince yaşanması olası sıkıntıların çözümü için psikosyal destek hattı kurduk. Oluşturduğumuz ekipler konusunda uzman psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerimizden oluşuyor. Hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecekler. Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz ekibin numarası '0324 233 53 05', Erdemli numaramız '0324 516 22 68', Toroslar '0324 233 55 52', Mezitli '0324 359 32 40' ve Tarsus '0324 625 93 44'. Psikososyal destek almak isteyen vatandaşlarımız bu numaraları aramaları yeterli. Unutmayalım; Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA